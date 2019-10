Entrées de service en plomb - La Ville de Montréal bonifie son plan d'action

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la bonification de son plan d'action pour le remplacement des entrées de service en plomb (ESP). Cela lui permettra de s'aligner sur les plus récentes études scientifiques et la recommandation de Santé Canada de faire passer de 10 à 5 microgrammes par litre la concentration maximale de plomb dans l'eau potable.

« L'eau produite à Montréal est d'excellente qualité. Ce sont les entrées de service en plomb, soit le tuyau qui raccorde la maison au réseau municipal, qu'il faut éliminer. Les nouvelles études ainsi que la position de Santé Canada commandent de nous attaquer avec vigueur à cet enjeu. C'est pour cette raison que nous choisissons d'aller de l'avant avec la bonification de notre plan d'action, notamment en augmentant la cadence de remplacement des entrées de service en plomb et en agissant autant du côté public que privé », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Ville a toujours suivi les recommandations de la Direction régionale de santé publique et respecté la norme fixée par le Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec. Mais depuis que la Ville de Montréal s'est dotée d'un plan d'action, en 2007, les connaissances scientifiques se sont beaucoup enrichies. Aujourd'hui, nous devons nous inspirer de ces études et de la recommandation de Santé Canada pour perfectionner nos actions et pour améliorer le réseau d'eau de Montréal », ajoute la directrice du Service de l'eau, Chantal Morissette.

Nouvelles mesures

Dans le cadre de la bonification de son plan d'action, la Ville met en place plusieurs mesures, dont :

Une carte, disponible en ligne, sur laquelle la population pourra consulter les informations concernant la présence de plomb dans leur immeuble; Une campagne de dépistage accélérée pour repérer l'ensemble des ESP sur le territoire montréalais d'ici 2022; La distribution d'un dispositif de filtration aux résidentes et résidents des immeubles où la présence d'une entrée de service en plomb aura été confirmée lors de la campagne de dépistage; L'accélération des remplacements des entrées de service en plomb du côté public. La Ville remplacera environ 48 000 entrées de service en plomb d'ici 2030; Le remplacement complet des ESP, soit autant la partie publique que privée; La priorisation du remplacement des entrées de service dans les maisons de type « après-guerre », les garderies en milieu familial, les centres de la petite enfance et les maisons de type unifamilial, duplex et triplex.

« Par le passé, la Ville recommandait fortement aux propriétaires de remplacer la partie privée de l'ESP. Cette méthode n'a pas eu l'effet escompté. En effet, très peu de propriétaires ont remplacé leur portion. C'est pourquoi nous prenons les choses en main et nous remplacerons la partie privée des entrées de service en plomb en même temps que la partie publique. Les travaux sur la portion privée seront réalisés aux frais des propriétaires », explique Sylvain Ouellet, vice-président et responsable de l'eau au comité exécutif.

Historique

Le plan d'action de 2007 avait comme objectif de remplacer toutes les ESP publiques sur le territoire de la Ville avant 2026. La Ville de Montréal évaluait alors que 69 000 bâtiments avaient une entrée de service en plomb. Dans les faits, 21 000 remplacements auront été effectués d'ici la fin de 2019, soit une moyenne de 1 750 par année. La Ville estime donc qu'à la fin de l'année, il restera 48 000 ESP côté public à remplacer.

« Avec cette bonification du plan d'action, toutes les entrées de service en plomb du territoire de la Ville de Montréal seront remplacées d'ici 2030. Cette stratégie demeure la meilleure façon de diminuer l'exposition au plomb pour l'ensemble de la population puisque nous nous attaquons à la source du problème », assure la mairesse Valérie Plante.

Renseignements

Les citoyennes et citoyens qui souhaitent vérifier s'ils ont une entrée de service en plomb, ou qui souhaitent davantage d'information sur la question, sont invités à consulter le site ville.montreal.qc.ca/plomb

