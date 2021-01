Entrée officielle en poste de la nouvelle PDG de la FCSSQ!

QUÉBEC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de souligner l'entrée en poste de sa nouvelle présidente-directrice générale, Madame Caroline Dupré.

« J'entame aujourd'hui avec enthousiasme mon mandat de présidente-directrice générale de la Fédération. Je remercie toute l'équipe et mes collègues directeurs généraux pour leur accueil. Ensemble, nous veillerons à faire valoir l'image de la Fédération, une organisation forte et crédible, résolument orientée vers une culture d'excellence en matière de services offerts à ses membres. Notre Fédération doit prendre la place importante et prépondérante au cœur de tous les enjeux nationaux d'éducation publique et de réussite éducative. Notre école publique mérite que nous y déployions toutes nos énergies.

L'ensemble des partenaires du réseau de l'éducation trouvera en moi une interlocutrice ouverte et engagée vers l'atteinte de nos objectifs communs. Aussi, je me ferai un devoir, dans les prochaines semaines, de poursuivre les rencontres avec chacune et chacun d'entre eux.

Grâce à l'expertise du personnel des écoles et des centres de services scolaires, je suis convaincue que nous pourrons relever chacun des défis de cette année scolaire toute particulière. Nous le ferons pour nos élèves, pour leur réussite. En ce début d'année, je tiens à leur réaffirmer le soutien de la Fédération. Je leur dis : nous sommes avec vous, nous sommes là pour vous! », a-t-elle affirmé.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

Twitter: @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Cell.: 418 570-9716, [email protected]

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/