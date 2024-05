OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque l'entrée en vigueur du mandat relatif aux exigences de performance de la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) émission pour les aéronefs évoluant dans l'espace aérien intérieur canadien de classe B.

NAV CANADA a commencé à tirer parti de cette technologie satellitaire révolutionnaire dans l'espace aérien intérieur canadien de classe A en 2019, le Canada ayant ensuite mis en œuvre un mandat de l'ADS-B dans cet espace aérien en août 2023.

« L'élargissement de la mise en œuvre du mandat de l'ADS-B pour inclure l'espace aérien de classe A et de classe B est un nouveau jalon important dans notre approche progressive visant à tirer pleinement profit de la couverture de surveillance accrue », explique Jeff Dawson, vice-président adjoint, Soutien à l'exploitation.

Avec l'ajout de la classe B au mandat canadien, NAV CANADA est en mesure d'accroître la sécurité et l'efficacité du système de navigation aérienne, tout en jetant les bases des opérations basées sur trajectoire (TBO). L'information fournie par l'équipement ADS-B améliore la capacité de NAV CANADA à soutenir les opérations de recherche et sauvetage et permet aux contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne d'offrir aux exploitants d'aéronefs des routes plus efficaces et plus écoénergétiques. NAV CANADA utilise un réseau Iridium de 66 satellites hébergeant des récepteurs ADS-B d'Aireon pour connaître précisément la position et l'altitude des aéronefs équipés du transpondeur approprié.

« Le mandat de l'ADS-B est un pas important vers les opérations basées sur trajectoire (TBO). Il ouvre la voie à un avenir où la gestion de la circulation aérienne sera fondée sur des trajectoires de vol quadridimensionnelles prédéterminées considérées dans leur entièreté, ce qui permettra aux exploitants d'aéronefs d'emprunter des routes plus courtes et plus prévisibles tout en utilisant moins de carburant », ajoute Jeff Dawson.

La mise en œuvre du mandat canadien de l'ADS-B dans les espaces aériens de classe C, D et E aura lieu au plus tôt en 2028, dans l'attente d'une évaluation plus approfondie et de l'engagement des parties prenantes.

Pour en savoir plus sur les avantages en matière de sécurité et d'efficacité tirés de l'utilisation de l'ADS-B satellitaire et sur les exigences d'avionique, veuillez consulter notre site Web : https://www.navcanada.ca/fr/circulation-aerienne/ads-b-satellitaire.aspx

