La Première Nation Tsq̓éscen̓ est fière de donner vie à sa loi sur le bien-être des enfants, soit la loi T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe. Les Tsq̓éscnem̓c (peuple Tsq̓éscen̓, « peuple de la roche brisée ») ont toujours respecté et mis en pratique leurs lois, leurs enseignements et leurs responsabilités en matière de soins, de protection, de soutien et d'élévation. Cette nouvelle loi, qui est l'expression de la compétence et de l'autorité législative des Tsq̓éscen̓ en matière de services à l'enfance et à la famille, est entrée en vigueur le 21 décembre 2024.

T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe est le résultat de décennies de travail des dirigeants, du personnel et de la communauté de la Première Nation Tsq̓éscen̓, avec les conseils et l'orientation des Aînés de la Première Nation Tsq̓éscen̓ et des gardiens du savoir traditionnel. Elle est ancrée dans les histoires, les enseignements, les pratiques et la langue des Tsq̓éscen̓ et est axée sur l'entretien des liens avec la famille et la communauté. T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe signifie « loi de la valériane » en Secwepemctsín; la valériane étant une plante utilisée traditionnellement par les Tsq̓éscnem̓c pour apaiser et réconforter les bébés. La loi consacre le principe selon lequel « re Tsq̓éscnem̓c me7 yecwemíns re xwexwéyt te Tsq̓éscnem̓c ell Secwépemc » ce qui signifie que les Tsq̓éscnem̓c ont la responsabilité de garder et de prendre soin de tous les Tsq̓éscnem̓c et Secwépemc stsmémelt (enfants), tutuwíwt (jeunes) et kwesk̓wséltkten (familles), quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Cela correspond à la tradition et à la pratique de la Première Nation Tsq̓éscen̓, de se rendre auprès des Tsq̓éscen̓ te stsmémelt ell tutuwíwt, de leur apporter de l'aide et de les récupérer lorsqu'ils en ont besoin.

Avec l'entrée en vigueur de la loi T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe, les Tsq̓éscen̓ peuvent poursuivre cette pratique par le biais de la mise en place du Syecwementwécw (un ensemble de ressources, programmes et services de soutien) dédiés aux Tsq̓éscnem̓c et guidés par les enseignements de Xexe7úl̓ecw (un enseignement sacré de Tsq̓escenúl̓ecw qui met l'accent sur la prévoyance, la préparation et la responsabilité de doter les enfants, les jeunes et les familles de la résilience et de la force nécessaires pour faire face aux incertitudes de la vie). Le Syecwementwécw sera administré et dispensé par l'agence pour le bien-être des enfants et des familles de la Première Nation Tsq̓éscen̓, Élksts re Kíkwe.

Comme nous le rappelle la matriarche Elizabeth Pete, auteure de la déclaration des Secwepemc te Qelmúcw du Nord : « Ne mitk'y-kt wel me7 yews. Skectels-kuc le q'7es te qelmúcw. Le q'7eses le st'ext'ex7e7m-kt, m-tskexmens le tsuwets ell stselxmems. Tselxem7uysts re ctckten'-kt. Kukwpi7stem es relrats re st'ext'ex7e7m-kt ne sxwexeytes re sw7ec ell tsuwets ». « Nous portons le sang de nos ancêtres et le transmettons aux générations suivantes. L'importance de la famille est démontrée et mise en pratique dans la vie familiale quotidienne, des Aînés aux parents et aux jeunes générations. Les familles sont fières de leurs racines solides, sont fidèles à leurs relations et partagent la responsabilité de s'occuper des enfants, des Aînés et des personnes dans le besoin. Il existe un profond respect pour le caractère sacré du corps et de la vie. En tant que Secwépemc, nous nous battons pour ce en quoi nous croyons. Les mères, les pères, les oncles, les tantes, les enfants et les Aînés honorés participent et contribuent tous à la communauté et à son bien-être. La pratique du partage garantit que tous les besoins sont satisfaits. De nombreux Aînés sont des modèles d'enseignements traditionnels destinés à assurer le bien-être et la pérennité de Secwépemc. »

Ces mots expriment l'essence de cet engagement.

« Nous suivons ce chemin depuis des générations, guidés par la force de nos ancêtres et la clarté du mandat de Tsq̓éscnem̓c depuis la création. Notre travail est ancré dans les lois et les enseignements qui ont toujours défini qui nous sommes en tant que Secwépemc. Il ne s'agit pas seulement de gouvernance ou de compétence, mais de vivre nos valeurs, d'honorer nos responsabilités et d'assurer la santé et le bien-être de nos stsmémelt (enfants), tutuwíwt (jeunes) et kwesk̓wséltkten (familles). Nous cheminons, non pas vers quelque chose de nouveau, mais vers l'accomplissement continu de nos responsabilités sacrées. Ensemble, nous marchons dans un but précis, en veillant à ce que les générations futures gagnent en force, en identité et en connexion. »

Kukpi7 Helen Henderson, Cheffe

Première Nation Tsq̓éscen̓

« Félicitations à la Première Nation Tsq̓éscen̓ pour la promulgation de sa loi sur les services à l'enfance et à la famille, T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe. Les enfants autochtones méritent de rester en contact avec leurs familles et leurs communautés. Cette loi rend hommage à tous les enfants Tsq̓éscen̓ et à leurs familles, dont le bien-être est inextricablement lié à l'avenir de la nation. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat et de conclure un accord de coordination dans un avenir proche. Cette étape est un pas important vers l'autonomie gouvernementale et l'avenir des enfants.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Gouvernement du Canada

« Cet accord confirme les droits inhérents de la Première Nation Tsq̓éscen̓ et constitue une étape importante dans son cheminement juridictionnel, alors qu'elle continue de travailler au nom de la sécurité et du bien-être de ses enfants et de ses jeunes. Le fait d'atteindre cette étape en moins d'un an souligne l'engagement de la Première Nation Tsq̓éscen̓ à veiller à ce que ses enfants et ses jeunes s'épanouissent dans la communauté, près de leur famille, au sein de leur culture et selon leurs propres lois. »

Jodie Wickens

Ministre de l'enfance et du développement familial

Province de la Colombie-Britannique

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi ) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la (la ) est entrée en vigueur. La affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale, ce qui inclut la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. L' Indigenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act de la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

la Colombie-Britannique a été adoptée le 25 novembre 2022, faisant de la province la première au à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. La Première Nation Tsq̓éscen̓ est le 7e corps dirigeant autochtone en Colombie-Britannique à entamer des discussions sur les accords de coordination et le 13e au Canada à mettre en vigueur sa propre loi sur les services à l'enfance et à la famille. T'k̓wenm7íple7tens re Kíkwe est l'expression des lois de la Première Nation Tsq̓éscen̓ et Secwepemc.

à mettre en vigueur sa propre loi sur les services à l'enfance et à la famille. est l'expression des lois de la Première Nation Tsq̓éscen̓ et Secwepemc. La Première Nation Tsq̓éscen̓, le Canada et la Colombie-Britannique négocient présentement un accord de coordination en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis .

et la Colombie-Britannique négocient présentement un accord de coordination en vertu de la . La Première Nation Tsq̓éscen̓ et la province de la Colombie-Britannique ont signé un « accord de coordination provisoire » bilatéral le 21 décembre 2024 pour s'assurer que les services à l'enfance et à la famille destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles de la Première Nation Tsq̓éscen̓ sont coordonnés entre eux jusqu'à ce qu'un accord de coordination tripartite soit signé.

