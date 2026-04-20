Entrée en vigueur de modifications règlementaires visant la chasse et le piégeage

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la transformation numérique gouvernementale visant notamment à améliorer l'expérience des usagers, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les nouvelles modalités applicables pour l'utilisation des coupons de transport. Cette nouveauté offre davantage de flexibilité aux adeptes de la chasse et du piégeage, qui ont dorénavant deux options pour l'utilisation de leurs coupons de transport.

Les utilisateurs qui ont acheté leur permis sur la plateforme Mon dossier chasse et pêche peuvent choisir d'imprimer leurs coupons de transport ou d'inscrire le numéro de leur permis sur le support de leur choix (p. ex. : ruban adhésif robuste ou étiquette de plastique). Il est de leur responsabilité de s'assurer que le coupon imprimé ou que le numéro manuscrit demeure lisible et intact en tout temps, et attaché à l'animal récolté jusqu'au moment du dépeçage, de l'apprêtage et, dans le cas de la commercialisation des fourrures, jusqu'au moment de l'exportation.

Cette mesure s'ajoute à la possibilité de télécharger son permis sur son téléphone portable. Rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer son permis. Les adeptes doivent seulement être en mesure de le présenter à un agent de protection de la faune, qu'il soit numérique ou imprimé. À noter que la signature du permis n'est plus requise, tant en ligne que chez un agent de vente de permis.

Faits saillants :

L'impression des coupons demeure obligatoire pour le transport du saumon atlantique et pour l'identification des bornes de repère pour la pêche hivernale de la lotte avec lignes dormantes au lac Saint-Jean.

Depuis janvier 2026, le certificat du chasseur et du piégeur est également disponible en ligne sur la plateforme Mon dossier chasse et pêche.

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Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs