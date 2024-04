PREMIÈRE NATION DES ALGONQUINS DE PIKWAKANAGAN, ON, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le 19 avril 2024, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, Nigig Nibi Ki-Win, est entrée en vigueur. La Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan est le troisième organe directeur autochtone de l'Ontario, et le onzième au Canada, à avoir sa propre loi sur les services à l'enfance et à la famille. La Loi Nigig Nibi Ki-win aura force de loi en tant que loi fédérale, conformément à la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Comme l'ont dit les Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan, Nigig Nibi Ki-win signifie « les loutres qui jouent ensemble dans l'eau » en anishinàbemowin (algonquin), et représente les obligations des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan à l'égard de leurs enfants et de leurs jeunes afin de soutenir, de relier et de protéger leurs familles. Cette loi est le résultat d'années de travail des dirigeants, du personnel et de la communauté de Pikwakanagan, avec les conseils et l'orientation des Aînés et des gardiens du savoir traditionnel de Pikwakanagan.

Pour les Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan, Nigig Nibi Ki-win fonde les services à l'enfance et à la famille, notamment en ce qui concerne la prévention, le bien-être des enfants et le règlement des différends, sur les enseignements des sept grands-pères et le lien avec la famille, la culture et la terre. Les programmes, les services et les mesures de soutien seront administrés et fournis par l'agence pour le bien-être des enfants et des familles de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, Nigig Nibi Ki-win Gamik.

La prochaine étape consistera pour la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan et les gouvernements du Canada et de l'Ontario à poursuivre leurs discussions en vue de conclure une entente de coordination et des ententes financières connexes pour appuyer la mise en œuvre de Nigig Nibi Ki-win. Les parties se réjouissent à l'idée de travailler ensemble pour faire progresser leurs efforts de collaboration dans le cadre de ces accords.

« Nous nous sommes engagés à assurer la sécurité et le bien-être de nos enfants et des générations futures. Nigig Nibi Ki-win reconnaît les préjudices causés par le passé à nos enfants, à nos familles et à nos membres par les lois coloniales et les procédures judiciaires du Canada, et y répond. Il fournit le cadre nécessaire pour remplir nos obligations de protéger les enfants et les jeunes de Pikwakanagan, de soutenir nos familles et d'assurer un avenir sain et prospère à notre peuple. »

Chef Greg Sarazin

Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan

« Félicitations à la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan pour l'adoption de sa loi sur les services à l'enfance et à la famille, Nigig Nibi Ki-win. Cette étape importante témoigne de l'engagement indéfectible des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan à l'égard du bien-être de leurs enfants et de leurs familles. Cette loi unique donne la priorité au maintien des liens entre les enfants et les jeunes et leur communauté, leur culture et leur famille, ce qui, à son tour, profitera aux enfants pendant des générations. Il s'agit d'une étape importante vers une véritable autodétermination, qui nous fait avancer sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis heureux de souligner l'entrée en vigueur de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, Nigig Nibi Ki-win, qui constitue une étape importante dans notre collaboration en vue d'améliorer les résultats pour les enfants et les jeunes. Nigig Nibi Ki-win jette les bases d'un système de prestation de services spécialement conçu pour répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan. Nous nous réjouissons de continuer à travailler en collaboration avec les Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan et le Canada pour soutenir la mise en œuvre de Nigig Nibi Ki-win. »

L'honorable Michael Parsa

Ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires

« Ce jour marque une étape importante vers l'amélioration et le renforcement des services à l'enfance et à la famille dirigés par des Autochtones dans tout l'Ontario. J'aimerais remercier les dirigeants autochtones et les Aînés de la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan pour leur travail tout au long de l'élaboration de Nigig Nibi Ki-win. L'Ontario travaille en partenariat avec les Premières Nations et nous partageons l'objectif collectif de la sécurité et du bien-être des enfants de la province. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Faits en bref

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. La Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, offre aux communautés autochtones la possibilité d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et énonce les principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones.

(la Loi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, offre aux communautés autochtones la possibilité d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et énonce les principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser l'engagement des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe de la mise en œuvre de la loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement du Canada a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires qui seront utilisés sur quatre ans, à partir de 2021-22, pour des ressources additionnelles destinées à la mise en œuvre de la Loi.

a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires qui seront utilisés sur quatre ans, à partir de 2021-22, pour des ressources additionnelles destinées à la mise en œuvre de la Loi. Dans le cadre du budget 2022, le gouvernement du Canada a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2022-23, pour accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion sur les ententes de coordination afin d'appuyer l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille.

a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2022-23, pour accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion sur les ententes de coordination afin d'appuyer l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille. Grâce au financement annoncé dans l' Énoncé économique de l'automne 2022 , le budget 2023 prévoit également 444,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-23, pour aider la Première Nation de Peguis au Manitoba et la tribu Louis Bull en Alberta à exercer leur compétence sur leurs systèmes de protection de l'enfance et à prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour leurs enfants et leurs familles.

, le budget 2023 prévoit également 444,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-23, pour aider la Première Nation de au et la tribu en à exercer leur compétence sur leurs systèmes de protection de l'enfance et à prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour leurs enfants et leurs familles. Dans le budget 2024, le gouvernement du Canada propose de fournir 1,8 milliard de dollars sur 11 ans, à partir de 2023-24, pour aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la loi, y compris le premier accord avec les Inuit pour soutenir les solutions communautaires fondées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge.

