Entrée en vigueur de l'abolition des saveurs dans le vapotage

Triste journée pour les fumeurs qui désirent arrêter de fumer

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le règlement visant à abolir les saveurs dans le vapotage. Pour la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ), cette journée marquera le Québec comme étant celle qui aura contribué à faire augmenter à nouveau le taux de tabagisme au Québec. Il est important de rappeler qu'il existe toujours au Québec, 1 million de fumeurs. Depuis plusieurs années déjà, la CDVQ se bat pour faire entendre raison au gouvernement en lui rappelant que le vapotage constitue un moyen efficace et reconnu par Santé Canada, et ce partout dans le monde, pour arrêter du fumer. Le gouvernement Legault et son ministre Christian Dubé en ont décidé autrement et ce sont les Québécois qui en paieront le prix avec leur santé.

« Quelle triste journée pour les Québécois et les Québécoises qui avaient cessé de fumer grâce au vapotage. Aujourd'hui, le gouvernement leur dit carrément de retourner à la cigarette en abolissant les saveurs dans le vapotage. Il est clair qu'une grande partie des vapoteurs retourneront à la cigarette. Ça me rend triste et en colère à la fois » s'est indignée Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ. « Nous sommes furieux car le gouvernement n'a jamais daigné nous rencontrer afin d'avoir le pouls des vapoteurs. Il existe une multitude d'exemple à succès partout dans le monde où les états ont inscrit le vapotage dans leurs outils de lutte au tabagisme dans une stratégie de réduction des méfaits, dont la Suède qui sera prochainement le premier pays officiellement sans tabac. » d'ajouter Mme Gallant.

Les jeunes seront encore plus à risque

La raison soulevée par le gouvernement et les groupes intégristes anti-vapotage est de protéger les jeunes contre le vapotage. L'exemple de la Nouvelle-Écosse qui a vu son taux de vapotage augmenté chez les jeunes depuis l'abolition des saveurs est probent. En abolissant les saveurs, les jeunes n'auront jamais eu autant accès aux produits de vapotage. Grâce au marché noir, l'offre auprès des jeunes sera encore plus grande. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie l'augmentation du taux de vapotage chez les jeunes en Nouvelle-Écosse. L'offre est omniprésente. « Soyons clairs. La CDVQ a toujours milité pour interdire le vapotage chez les jeunes et renforcer les lois pour les protéger davantage. Le problème est que l'abolition des saveurs ne règlera en rien le problème. En plus de ne pas protéger les jeunes, les consommateurs adultes seront grandement pénalisés au détriment de leur santé » de conclure Valerie Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

