OTTAWA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - En raison des changements climatiques qui font fondre les glaces de l'Arctique à un rythme alarmant, l'océan Arctique central suscite désormais un intérêt accru à l'échelle internationale, notamment en ce qui concerne la pêche commerciale et le transport maritime.

Afin d'aider à protéger les écosystèmes fragiles de l'Arctique, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'entrée en vigueur de l'Accord historique visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central.

En date d'aujourd'hui, en vertu de l'Accord, aucune pêche commerciale ne peut avoir lieu dans l'océan Arctique central avant que les parties acquièrent une meilleure compréhension scientifique de la région et de son écosystème, et que des mesures soient mises en place pour réglementer la pêche commerciale.

Signé en 2018 par le Canada, la Norvège, la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Islande, le Japon, la République de Corée, l'Union européenne et le Danemark, au nom du Groenland et des îles Féroé, cet accord juridiquement contraignant est le premier accord international de cette ampleur à être conclu avant qu'une pêche commerciale n'ait lieu dans une région de haute mer.

L'Accord prévoit la participation et l'inclusion des peuples autochtones de l'Arctique et des communautés nordiques ainsi que l'intégration de leurs connaissances traditionnelles, notamment en ce qui concerne l'élaboration du programme de recherche scientifique et de surveillance. Les connaissances de ces peuples, combinées à des recherches scientifiques, seront essentielles à l'établissement de mesures de conservation et de gestion efficaces pour la région.

L'Arctique et son avenir sont une priorité pour le gouvernement du Canada et les peuples autochtones de l'Arctique. Cet Accord témoigne du leadership du Canada et de ses partenaires en matière de gestion responsable de l'océan Arctique central. Cet Accord contribue également aux efforts mondiaux de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui constitue un risque important pour les océans et l'économie à l'échelle mondiale.

« Cet important accord vise l'intendance responsable des océans et est nécessaire pour protéger cette région en constante évolution, et déjà touchée par les changements climatiques et la menace de la pêche illicite. En travaillant avec d'autres nations et en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones de l'Arctique, le Canada contribue à protéger les écosystèmes diversifiés et dynamiques de l'Arctique pour les générations futures. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Alors que l'Arctique continue d'évoluer, notre gouvernement sera là pour garantir la protection de ses écosystèmes vitaux. Cet accord reflète la valeur des connaissances traditionnelles qu'apportent les peuples autochtones de l'Arctique et les collectivités nordiques. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

L'Accord couvre une région d'une superficie d'environ 2,8 millions de km 2 , soit environ la taille du Québec et de l' Ontario réunis.

, soit environ la taille du Québec et de l' réunis. Tout au long du processus de négociation, le Canada a collaboré avec les organisations inuites, en particulier avec le Conseil circumpolaire inuit du Canada, et des intervenants clés, dont les gouvernements territoriaux, l'industrie de la pêche et les groupes environnementaux, pour les informer du processus de négociation et pour obtenir leurs points de vue et leurs contributions.

L'Accord sera valide pour une période initiale de 16 ans. Après cette période, il sera renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans si les parties en conviennent.

