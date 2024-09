ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 27 AU 30 SEPTEMBRE

PONT HONORÉ-MERCIER / ROUTE 138

De vendredi 22 h à samedi 11 h

Circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal (pont aval) - 1 voie par direction

Fermeture par défaut : les entrées rue Airlie / voie réservée pour la R-138 ouest.

Détour : via avenue du Trésor-Caché, boulevard LaSalle, avenue Lafleur et rue Clément.

Travaux sous la responsabilité du MTMD.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De samedi 23 h 59 à dimanche 8 h

Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes en direction ouest, entre Senneville (ouest de l'île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion

Détour : à la sortie 41, via boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest. Pour les camions, itinéraires facultatifs via l'A-13 sud (sortie 60) ou le boulevard Saint-Charles (sortie 50).

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les entrées du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants La sortie 40 ( chemin de Senneville )

Détour : via boulevard des Anciens-Combattants sud et avenue Pacifique.



PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 sur le pont - 1 voie par direction

Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

D'autres fins de semaine de travaux intensifs sont prévues au cours de l'automne. Pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Ville de Montréal

Fermeture complète de la rue Saint-Antoine Ouest en direction ouest entre les rues de la Montagne et Lucien-L'Allier, de samedi 5 h à dimanche 19 h

À noter que l'entrave sera levée samedi entre 16 h et 23 h 59 - coordination avec le Centre Bell.

Détour : via le boulevard René-Lévesque.

Fermeture complète du chemin de la Côte- Saint-Luc dans les deux directions entre les avenues Wilson et Girouard, de vendredi 22 h à samedi 18 h

Détour : via rue de Terrebonne. Pour les camions, en direction est via boulevard Cavendish sud, rue Sherbrooke est, entrée pour A-15 nord et sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et en direction ouest, via boulevard Décarie sud, A-15 sud, sortie 64 vers rue Sherbrooke ouest et boulevard Cavendish nord.

Fermeture de 2 voies sur 3 sur le boulevard Décarie sud entre la rue Dion et le boulevard Marcel-Laurin (R-117), samedi de 9 h à 14 h

Coupe des Présidents 2024

Jusqu'au 29 septembre, le tournoi de golf de la Coupe des Présidents se tient au Club de golf Royal Montréal, à L'Île-Bizard. De la congestion est à prévoir dans le secteur. Planifiez vos déplacements en utilisant les outils suivants :

Autoroute 30

À Mercier et à Châteauguay sur l'A-30 ouest, entre les km 36 à 35, sur le pont au-dessus de la rivière Châteauguay, fermeture de 1 voie sur 2, samedi de 6 h à 20 h

Fermeture par défaut : la sortie 35 (ch. de la Haute-Rivière, boul. René-Lévesque). Détour via la sortie 26 vers R-205 nord / chemin de la Beauce, rue Ellice et R-132 est.

À Les Cèdres sur l'A-30 ouest, au km 8 (ruisseau Chamberry), après l'entrée du chemin du Canal (R-338), fermeture de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h

Pont de Québec / R-175

Entre Québec et Lévis, fermeture complète du pont dans les deux directions, de vendredi 20 h à lundi 5 h 30 (direction nord / vers Québec) et 6 h 30 (direction sud / vers Lévis)

Détour : via le pont Pierre-Laporte (A-73).

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements! Travaux dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts. Pour consulter le communiqué.

RAPPEL

Autoroute Bonaventure, secteur Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain , jusqu'à la fin septembre

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.-Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin novembre

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI. Pour consulter le site des travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724