ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures sont prévues durant la fin de semaine, notamment dans l'échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et dans celui du pont Samuel-De Champlain à Brossard. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ÉCHANGEUR DES AUTOROUTES 13 ET 520

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal et à Dorval , fermeture du chemin de la Côte-de-Liesse en direction est (voie de desserte A-520), au niveau de l'A-13

Détour : via 23e Avenue sud, rue Hickmore et montée de Liesse nord. Sur la 23e Avenue en direction nord, détour en amont via rue Hickmore.

Fermeture par défaut :

Sur l'autoroute A-520 est, la sortie 4 ( A-13, Lachine , Laval , montée de Liesse )

Détour : via la sortie 5 vers les rues Merizzi et Hickmore et accès A-13 nord. En direction A-13 sud, via les rues Louis-A.-Amos et Courval . La bretelle menant de l'A-520 est à l'A-13 sud (vers Lachine) La bretelle menant de l'A-520 est à l'A-13 nord (vers Laval)

Note : cette bretelle est fermée jusqu'à la mi-décembre. La bretelle menant de l'A-13 sud (sortie 3-E) à l'A-520 est

Détour : via la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore) vers rue Hickmore, accès A-13 nord et sortie 3-E vers A-520 est.



Risque de congestion - prévoyez vos déplacements!

ÉCHANGEUR PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN / A-10 / R-132

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Brossard, fermeture des bretelles menant de la R-132 ouest à l'A-10 ouest (vers Montréal) et à l'A-10 est (vers Sherbrooke )

Détour : continuer sur le boulevard Marie-Victorin, demi-tour au boulevard de Rome et boulevard Marie-Victorin est.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements!

À PRÉVOIR

Réseau express métropolitain - REM

Modifications à l'horaire pour la fin de semaine : DERNIER DÉPART : vendredi 29 et samedi 30 novembre, 23 h 45 à partir de Montréal / Gare Centrale et 23 h 25 à partir de Brossard . OUVERTURE TARDIVE : samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre, le service débutera à 8 h .



Note : ce même horaire sera repris pour la fin de semaine suivante, soit vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre. Pour consulter l'état du réseau et pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

Ville de Montréal

Fermeture de la rue Saint-Antoine en direction est, entre les rues Saint-Pierre et Saint-Urbain , au niveau du Palais des congrès, samedi de 7 h à 19 h

Détour : via la rue Notre-Dame.

Autoroute Bonaventure

À Montréal, fermeture de l'A-10 ouest (direction centre-ville), entre la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ) et l'accès du chemin des Moulins, de samedi 23 h à dimanche 11 h

Détour : via la sortie.

Note : en cas de conditions météos défavorables, travaux reportés la nuit suivante. Sous la responsabilité de PJCCI.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

