Entrave au travail d'enquête de l'OPC - L'entreprise Simple Prêt plaide coupable

QUÉBEC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Simple Prêt (Simple Mt inc.) a plaidé coupable, le 27 octobre 2025, à une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a payé une amende de 1586 $.

Simple Prêt est titulaire d'un permis de prêteur d'argent et exploite le site Simple Prêt (simplepret.ca). L'Office lui reprochait d'avoir entravé le travail de l'une de ses enquêteuses, en décembre 2024, en refusant de lui fournir les renseignements et de lui remettre les documents qu'elle avait le droit d'obtenir dans l'exécution de ses fonctions.

Au moment de l'infraction, l'établissement de Simple Prêt était situé au 4928, rue Ambroise-Lafortune, à Boisbriand.

Le pouvoir d'enquête de l'Office

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, il est interdit à une entreprise ou à un individu d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'action du président de l'Office, ou d'une personne autorisée par celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions. Il est également interdit de le tromper par réticence ou fausse déclaration, ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu d'une loi ou d'un règlement dont l'Office doit surveiller l'application.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Service des communications et de l'éducation

Pour renseignements : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur