Ententes de développement culturel et ententes sectorielles de développement - Québec octroie plus de 22,2 M$ pour soutenir les initiatives culturelles en région

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de plus de 22,2 M$ à 216 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) dans le cadre des ententes de développement culturel et des ententes sectorielles de développement pour l'exercice 2024-2027.

Cette aide financière, accordée dans le cadre du programme Ententes de développement culturel municipales et régionales, permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyennes et citoyens. Grâce aux ententes de développement culturel et aux ententes sectorielles de développement, les municipalités et les MRC pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer notre soutien aux ententes de développement culturel avec les municipalités et les MRC sur tout le territoire québécois. Ces ententes leur permettent de façonner des initiatives culturelles adaptées aux différents besoins de leur population. Avec cette aide, nous poursuivons nos efforts pour soutenir les organismes culturels en stimulant la vitalité des régions et l'accès à la culture pour la population du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

À ces ententes s'ajoutent celles de 2024-2027 avec les villes de Québec, de Montréal et de Gatineau dont les montants investis par le gouvernement s'élèvent respectivement à 38,3 M$, 73,8 M$ et 6,2 M$.

dont les montants investis par le gouvernement s'élèvent respectivement à 38,3 M$, 73,8 M$ et 6,2 M$. Les sommes octroyées par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'une entente de développement culturel sont cofinancées généralement à 50 % par les municipalités et les MRC. Dans le cas des municipalités dévitalisées, la contribution financière accordée par le Ministère peut atteindre jusqu'à 60 %.

