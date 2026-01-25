Entente SAQ - Uber Eats : Québec solidaire exige que les entreprises locales soient priorisées dans les appels d'offres publics

MONTRÉAL, le 25 janv. 2026 /CNW/ - Québec solidaire dénonce la décision de la Société des alcools du Québec (SAQ) de confier son nouveau service de livraison à Uber Eats, une multinationale américaine, en excluant d'office des entreprises locales par ses critères de sélection. Encore une fois, la CAQ privilégie les géants étrangers plutôt que l'économie d'ici.

Alors que la SAQ est une société d'État, chaque dollar qu'elle dépense devrait servir à l'intérêt collectif et l'économie d'ici. Or, en écartant les entreprises québécoises au profit d'une multinationale étrangère, on prive le Québec de retombées économiques directes, d'emplois locaux et d'un savoir-faire développé chez nous.

« Oui, prioriser des entreprises québécoises peut parfois coûter un peu plus cher à court terme. Mais cet argent-là ne disparaît pas : il est réinvesti ici, dans notre économie, dans nos emplois et dans nos communautés. Une société d'État de la grosseur de la SAQ doit utiliser ses leviers économiques importants au profit de nos régions et de l'achat local, pas des multinationales américaines. », affirme Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'économie.

Québec solidaire rappelle que les critères d'appels d'offres peuvent et doivent être adaptés afin de ne pas favoriser systématiquement les multinationales qui disposent de moyens démesurés. Exiger des seuils difficilement atteignables pour les entreprises locales revient, dans les faits, à les exclure du processus.

« Le gouvernement de la CAQ aime parler d'achat local quand ça fait bien dans un slogan, mais quand vient le temps de prendre de vraies décisions économiques, il choisit encore et toujours les géants étrangers. C'est incohérent et irresponsable », ajoute Mme Zaga Mendez.

Québec solidaire demande au gouvernement de revoir les règles encadrant les appels d'offres des sociétés d'État afin que l'achat local devienne un critère central et non accessoire. Dans un contexte économique incertain, chaque dollar public doit servir à renforcer notre autonomie économique et à soutenir les entreprises d'ici.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

