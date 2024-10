ENTENTE RATIFIÉE CHEZ HYUNDAI SHAWINIGAN : LA GRÈVE ÉVITÉE DE JUSTESSE

SHAWINIGAN, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La grève aura finalement été évitée chez Hyundai Shawinigan. Réunis en assemblée le 3 octobre dernier, les huit travailleurs, membres de la section locale 4511 d'Unifor, ont voté pour ratifier l'entente de principe conclue plus tôt cette semaine.

« Grâce à cette entente, les travailleurs pourront enfin bénéficier d'un salaire représentatif du secteur des services automobiles. Sur les trois prochaines années, les salaires augmenteront entre 16 et 23 % selon les postes, en plus des nombreux autres gains obtenus durant les négociations. C'est un moment crucial qui va également influencer les autres négociations à venir dans le secteur automobile à Shawinigan. Nous avons maintenant une convention collective moderne dont nous sommes très fiers », souligne Patrick Caisse, représentant syndical de la section locale 4511 d'Unifor.

Outre les augmentations salariales significatives, la nouvelle convention collective de trois ans prévoit de nombreuses avancées, telles que :

L'amélioration des vacances ;

L'amélioration des allocations pour les outils ;

La mise à jour complète des articles touchant la santé et sécurité ;

L'instauration d'un comité de formation ;

Et bien plus encore.

« Je tiens à saluer la détermination de nos membres qui ont soutenu leur comité de négociation sans faillir du début à la fin. Un grand merci à la communauté de Shawinigan et à notre grande famille Unifor pour leur solidarité inébranlable durant cette période. Leur mobilisation a fait toute la différence », ajoute Félix Bélanger, président de la section locale 4511 d'Unifor.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

