Entente Québec-Canada sur les évaluations environnementales : un pas important pour accélérer les investissements au Québec

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement l'entente de principe conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada visant à appliquer le principe « un projet, une évaluation, une décision » dans le cadre des processus d'évaluation environnementale. Face à une concurrence mondiale croissante, un cadre réglementaire efficace est essentiel pour accélérer les investissements en innovation, en automatisation et en décarbonation.

Pour MEQ, cette entente représente une avancée concrète afin de réduire les dédoublements administratifs, d'améliorer la prévisibilité réglementaire et d'accélérer la réalisation de projets stratégiques nécessaires à la croissance économique du Québec.

« Depuis plusieurs années, le milieu manufacturier demande une meilleure coordination entre les gouvernements afin d'éviter les chevauchements qui allongent inutilement les délais et augmentent les coûts des projets. Cette entente constitue un signal positif pour les entreprises qui souhaitent investir et développer leurs activités au Québec », a déclaré Francis Prévost, Directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

MEQ rappelle que le déploiement réussi des projets industriels, énergétiques et d'infrastructures dont le Québec a besoin passe immanquablement par des processus d'autorisation plus efficaces. Le maintien d'un équilibre entre protection environnementale et efficacité réglementaire contribue à créer un environnement d'affaires propice aux investissements et au développement économique du Québec.

« Les entreprises ne demandent pas moins de rigueur environnementale. Elles demandent des processus clairs, cohérents et prévisibles. Lorsque les règles sont bien définies et que les responsabilités sont clairement établies, les promoteurs peuvent mieux planifier leurs investissements et livrer plus rapidement les projets dont notre économie a besoin », a ajouté Francis Prévost, Directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Alors que le Québec et le Canada cherchent à renforcer leur force économique et à accélérer le développement de secteurs stratégiques comme la fabrication avancée, les technologies propres, les minéraux critiques et l'énergie, MEQ estime que cette entente envoie un message rassurant aux investisseurs.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec suivra avec intérêt les prochaines étapes menant à la conclusion de l'entente définitive et souhaite que sa mise en œuvre permette notamment :

de réduire concrètement les délais d'analyse et d'autorisation;

d'éliminer les chevauchements entre les différents paliers gouvernementaux;

d'offrir aux promoteurs un cadre décisionnel stable, prévisible et transparent;

de favoriser les investissements productifs dans toutes les régions du Québec;

d'accélérer la réalisation de projets structurants tout en maintenant des standards environnementaux élevés.

« Le Québec doit être en mesure de réaliser plus rapidement les projets qui contribuent à sa prospérité économique, à sa transition énergétique et à sa compétitivité. Cette entente de principe représente un pas dans la bonne direction pour créer un environnement d'affaires plus performant et favoriser des investissements créateurs de richesse, d'emplois et d'innovation partout au Québec », a conclu Francis Prévost, Directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288