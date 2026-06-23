Stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030 : MEQ salue une avancée importante pour favoriser l'achat québécois dans les marchés publics

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement le dévoilement de la Stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030. MEQ y voit un signal fort démontrant la volonté du gouvernement de mieux utiliser le pouvoir d'achat de l'État pour soutenir l'économie québécoise, renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et accroître les retombées économiques des investissements publics.

MEQ salue particulièrement l'objectif d'augmenter la proportion de biens acquis auprès d'entreprises québécoises, tout comme la volonté de favoriser davantage l'utilisation de matériaux produits au Québec dans les projets publics et les mesures visant à faciliter l'accès des PME aux marchés publics.

« Depuis plusieurs années, nous soutenons que les marchés publics doivent être considérés comme un véritable levier de développement économique. Cette stratégie marque une évolution importante de l'approche gouvernementale et reconnaît davantage la contribution des manufacturiers québécois à la prospérité du Québec », affirme Francis Prévost, porte-parole et Directeur - Affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

MEQ accueille également l'intention du gouvernement de faire évoluer les pratiques d'approvisionnement afin d'accorder une plus grande place à la qualité, à l'innovation, à la fiabilité des approvisionnements et aux retombées économiques dans l'évaluation des soumissions. « Le plus bas prix ne peut être le seul facteur déterminant lorsqu'il s'agit d'investir des fonds publics. Les critères d'attribution doivent permettre de reconnaître la valeur globale des propositions et les bénéfices qu'elles génèrent pour l'économie québécoise », ajoute M. Prévost.

La mise en œuvre sera déterminante

MEQ estime que plusieurs mesures annoncées vont dans la bonne direction, notamment l'établissement de cibles d'achat québécois, une plus grande transparence dans le suivi des résultats, l'amélioration de la planification des acquisitions publiques et le renforcement des compétences en approvisionnement au sein de l'appareil gouvernemental. L'organisation rappelle toutefois que le succès de la stratégie reposera sur sa mise en œuvre concrète par l'ensemble des donneurs d'ordres publics, incluant les ministères, organismes, réseaux publics, municipalités et sociétés d'État.

« Le Québec possède une base manufacturière forte, innovante et compétitive. Nous avons l'expertise, les capacités de production et le savoir-faire nécessaires pour répondre à une part encore plus importante des besoins de l'État. Il faut maintenant que les orientations annoncées se traduisent par des résultats concrets pour les entreprises d'ici », conclut M. Prévost.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2025, il représente 11,7 % du PIB québécois ainsi que 86,9 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 221.2 milliards de dollars en 2024 et il emploie 503 300 personnes au Québec. Il y a 13 376 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

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