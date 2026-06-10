Réouverture du Programme de l'expérience québécoise : une bonne nouvelle pour les manufacturiers

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement la réouverture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel. Cette décision permettra de redonner une certaine prévisibilité aux employeurs et aux travailleurs étrangers qui souhaitent s'établir durablement au Québec.

Dans un contexte où le secteur manufacturier compte toujours près de 12 000 postes à pourvoir, l'immigration demeure un levier essentiel pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises, particulièrement en région où le bassin de travailleurs disponibles est plus limité. Le PEQ constitue également un important outil de développement économique régional en favorisant la rétention de travailleurs qualifiés qui contribuent directement à la croissance et à la compétitivité des entreprises manufacturières.

« Nous saluons la réouverture du PEQ, une décision attendue, qui apporte davantage de prévisibilité aux employeurs comme aux travailleurs. Pour plusieurs entreprises manufacturières, particulièrement en région, les travailleurs étrangers occupent un rôle essentiel dans le maintien des opérations et la croissance des activités. Dans un contexte de rareté persistante de la main-d'œuvre, l'immigration demeure un levier incontournable et il est important que les programmes permettent aux entreprises d'attirer et de retenir les talents dont elles ont besoin. Nous suivrons également de près les impacts de la réduction temporaire des invitations au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) afin de nous assurer que les besoins de main-d'œuvre du secteur manufacturier continuent d'être pris en compte. », a affirmé Francis Prévost, directeur Affaires publiques et gouvernementales de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288