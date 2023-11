Entente pour les cols bleus de Baie-D'Urfé

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) est fier d'annoncer la signature aujourd'hui du renouvellement de la convention collective de ses membres travaillant pour les citoyennes et citoyens de la Ville de Baie-D'Urfé dans la partie ouest de l'île de Montréal.

« Nous saluons le respect exprimé par la Ville de Baie-D'Urfé à l'égard de ses employé(e)s cols bleus et espérons que les relations cordiales maintenues au cours des séances de négociation perdureront pour les années futures », de dire Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

D'une durée de cinq ans, soit de 2022 à 2026, cette entente permet de réaliser des progrès significatifs dans plusieurs sphères des conditions de travail de nos membres, dont une augmentation des salaires combinée à la réévaluation de plusieurs fonctions pour un accroissement salarial réel allant de 15,5 % à 30,9 %. De plus, les syndiqué(e)s recevront un montant forfaitaire d'environ 2140 $.

Le nouveau contrat de travail comprend aussi une amélioration du régime d'assurances collectives; l'ajout d'un compte santé en complément des assurances collectives; l'instauration du régime de retraite par financement salarial (RRFS); l'augmentation de la cotisation de la Ville au régime de retraite et une allocation annuelle de 300 $ par membre pour l'utilisation du cellulaire afin d'assurer des communications plus efficaces.

« Nous voulons remercier l'équipe de négociation : Jean Duguay, Fayçal Bendhiba, Franz Elie ainsi que Nancy Plante. Nous souhaitons que cette entente serve de modèle à suivre pour l'ensemble de nos autres accréditations du monde municipal », de conclure le président du syndicat.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

