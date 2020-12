Entente historique concernant les activités hivernales au canal de Lachine

MONTRÉAL, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest et Parcs Canada sont heureux d'annoncer que la piste cyclable reliant les arrondissements de LaSalle et de Ville-Marie, en passant par le Sud-Ouest, sera dorénavant complètement accessible durant l'hiver.

Le lieu historique national du Canal-de-Lachine sera encore plus grouillant d'activités cet hiver. Ainsi, un tronçon de 2,5 km sera déneigé, côté nord, par l'Arrondissement du Sud-Ouest, soit de l'avenue Atwater jusqu'à la rue de la Commune. De plus, le damage de la piste du canal de Lachine sur environ 10 km, de l'avenue Dollard, à l'ouest, jusqu'au Vieux-Montréal, sera effectué en collaboration entre l'Arrondissement et Parcs Canada à compter de la mi-janvier.

Cette annonce pourra faire le bonheur de nombreux utilisateurs. « Je tiens à saluer l'ouverture dont fait aujourd'hui preuve Parcs Canada afin de rendre accessible la piste du canal de Lachine tout au long de l'année. Cette collaboration bénéficiera non seulement aux cyclistes, mais à l'ensemble de la population qui pourra profiter du damage pour pratiquer différentes activités hivernales dont le fat bike, la raquette ou tout simplement prendre l'air et marcher à travers ce lieu historique unique », explique le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif, Benoit Dorais.

« Notre gouvernement sait à quel point l'accès à des axes névralgiques de transport actif est important. C'est d'autant plus vrai dans un contexte de lutte aux changements climatiques. Je me suis engagé en politique pour faire avancer ces enjeux prioritaires. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que nous avons fait un pas significatif pour la mobilité active en concluant un partenariat pour déneiger un tronçon vital de 2,5 kilomètres de la piste cyclable du canal de Lachine. En tant que cycliste quatre saisons depuis près de trente ans, je suis confiant que nous serons de plus en plus nombreux - pour notre santé, celle de la planète, et pour la rapidité et la simplicité de nos déplacements », indique Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre du Patrimoine canadien.

« Cette année, la piste déneigée représentera plus de trois fois la distance qui était incluse dans le projet pilote 2017-2019. Par ailleurs, la piste du canal de Lachine sera damée de façon continue, ce qui permettra de la relier aux pistes de Lachine, de LaSalle et du Vieux-Montréal. C'est du jamais vu dans le Sud-Ouest et nous sommes très fiers de cette entente historique », ajoute Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement du district de Saint-Paul-Émard−Saint-Henri-Ouest.

Le déneigement de la piste cyclable du canal de Lachine est réclamé depuis plusieurs années par la Coalition mobilité active Montréal qui se réjouit pour sa part des progrès réalisés dans ce dossier. « Le déneigement d'un segment de la piste cyclable constitue un premier pas significatif, et nous en sommes reconnaissants. C'est une étape importante qui, nous l'espérons, mènera à terme au déneigement complet de la piste du canal de Lachine », précise le porte-parole Dan Lambert.

Dans le cadre d'un projet pilote triennal mis en place au cours des hivers 2017 à 2019, l'Arrondissement du Sud-Ouest assurait le déneigement de la piste cyclable du lieu historique national du Canal-de-Lachine sur une distance d'environ 750 mètres.

Rappelons que la piste du canal de Lachine, ouverte en 1977, est l'une des plus anciennes pistes de la région de Montréal. Elle est également l'une des plus populaires. Située au cœur du réseau cyclable du Sud-Ouest, elle suit le canal sur 13,5 km, depuis l'autoroute Bonaventure, à l'ouest du Vieux-Port, jusqu'au chemin du Musée, à Lachine.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Julie Bélanger, Directrice de cabinet du maire Benoit Dorais, Arrondissement du Sud-Ouest, 514 260-7365; Mélanie Lottinville, Gestionnaire, Relations intervenants, Voies navigables au Québec, Parcs Canada, 514-443-9171, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/le-sud-ouest