LAVAL, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec le Fonds de solidarité FTQ, l'organisme Maison Marie-Marguerite, la Ville de Laval, le Mouvement Desjardins et la Fondation J.A. DeSève, annoncent le début des travaux de transformation majeure d'un immeuble en 20 places d'hébergement pour des femmes victimes de violence à Laval. Le projet, dont le coût avoisine 8 M$, sera réalisé notamment dans le cadre de l'entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

Le montage financier du projet regroupe des investissements du gouvernement du Canada par le biais de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (4,3 M$), du gouvernement du Québec par l'entremise d'une subvention issue de l'entente Fonds de solidarité FTQ-Québec (2 M$), de la Ville de Laval (813 000 $), du Fonds du Grand Mouvement Desjardins (483 000 $) ainsi que de la Fondation J.A. DeSève (100 000 $).

Ce projet est mené par l'OBNL Maison Marie-Marguerite et vise la transformation d'un immeuble en 20 logements pour femmes, avec ou sans enfants, dont le parcours s'inscrit dans le continuum des violences envers les femmes (agression sexuelle, exploitation sexuelle, violence familiale ou économique, etc.) et qui vivent des problèmes multiples. En plus de bénéficier d'un lieu d'hébergement sécuritaire, ces femmes profiteront de services d'aide entourant leur situation.

Cette annonce importante pour le bien des femmes de la région de Laval a eu lieu en présence de Mme Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy, de Mme Céline Haytayan, présidente de séance et députée de Laval-des-Rapides, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et représentante du maire de Laval, de Mme Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président au Mouvement Desjardins, et de Mme Marianne Duguay, vice‑présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. Cette aide financière permettra à des femmes et à leurs enfants de bénéficier d'un logement sécuritaire et adapté à leurs conditions. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour que chaque Québécois et chaque Québécoise ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable, quelle que soit leur situation. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 20 places d'hébergement pour les femmes fuyant la violence, ici à Laval. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Vimy

« Notre gouvernement est extrêmement fier de participer à la réalisation de cette première maison d'hébergement lavalloise destinée aux femmes victimes de divers types de violences. Nous contribuons ainsi à la création de 20 nouvelles places d'hébergement pour femmes violentées à Laval-des-Rapides. Ce projet de plus de 7,7 M$ permettra donc à 20 femmes, avec ou sans enfants, de bénéficier d'un lieu sécuritaire ainsi que de services d'aide pour surmonter des problèmes multiples liés par exemple à la consommation, à la santé mentale, à l'itinérance ou à diverses formes de violence conjugale. »

Céline Haytayan, présidente de séance et députée de Laval-des-Rapides

« La violence n'a pas sa place à Laval, mais il est de notre devoir de prendre soin des victimes en leur apportant tout le soutien nécessaire. Ce nouvel hébergement pour femmes en situation de vulnérabilité est un exemple concret de notre volonté commune d'agir pour le bien-être de toutes les Lavalloises, quelles que soient leurs origines. La Maison Marie-Marguerite offrira un lieu sécuritaire, mais également de l'espoir et la chance de se reconstruire dans un cadre bienveillant. »

Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle, responsable des dossiers de la condition féminine, des personnes vulnérables, des aînés et des jeunes

« Chez Desjardins, nous croyons fermement que la Maison Marie-Marguerite répond à un besoin criant à Laval : celui d'augmenter l'offre de logements abordables pour les femmes, avec ou sans enfants, qui sont victimes de violence. L'accès à un logement et à des services adaptés, c'est une question de solidarité et de dignité. Nous sommes donc très fiers de travailler en collaboration avec nos partenaires pour développer cette ressource essentielle au bien-être et à la sécurité des femmes. »

Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président au Mouvement Desjardins

« Bâtir des logements abordables, cela fait aussi partie de notre mission, surtout dans le contexte économique actuel; mais contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un devoir collectif. Notre rôle social se concrétise grâce à l'apport de tous les acteurs impliqués et particulièrement grâce à l'équipe de la Maison Marie-Marguerite, dont je salue le dévouement. »

Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Dans le contexte où les violences envers les femmes ne cessent malheureusement d'augmenter, contexte jumelé au manque de logements abordables, nous sommes fières de lancer officiellement les travaux de ce projet qui répond à un réel besoin à Laval. Merci à tous et à toutes nos partenaires et allié•e•s qui soutiennent la Maison Marie-Marguerite de diverses manières. »

Claudianne Monette, présidente du conseil d'administration, Maison Marie-Marguerite

« Après plusieurs années de travail acharné du milieu lavallois, c'est avec une grande satisfaction que nous franchissons aujourd'hui cette étape de lancement des travaux pour la Maison Marie-Marguerite. Nous portons ce projet entourées de plusieurs acteurs importants sans qui il ne pourrait voir le jour. Nous tenons à remercier particulièrement les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Laval, le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et la Fondation J.A. DeSève pour leur contribution à la concrétisation matérielle de ce projet qui permettra d'offrir un lieu sécuritaire et accueillant à des femmes violentées, avec ou sans enfants, vivant des problèmes multiples. »

Lise Beaudoin-Roy, directrice générale, Maison Marie-Marguerite

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

En 2022, le gouvernement du Québec a alloué 175 M$ au Fonds de solidarité FTQ, auxquels 75 M$ se sont ajoutés par la suite, pour la création d'un véhicule permettant de financer 1 000 projets d'habitation sociaux ou abordables. Les organismes porteurs des projets, tels des OBNL, des coopératives et des offices d'habitation, s'engageaient à livrer les logements sur un horizon de 3 ans et à en assurer l'abordabilité pour une période allant jusqu'à 35 ans. Le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ, qui assume la gestion de cette entente, a rapidement dépassé l'objectif. Devant cette efficacité et en réponse aux besoins du marché, en décembre 2023, Québec a bonifié de 43,75 M$ l'enveloppe initiale afin que soient construits 250 logements abordables additionnels.

Puis, la construction de 1 000 logements additionnels annoncée en juin dernier s'est ajoutée à la feuille de route du Fonds de solidarité FTQ, qui a désormais pour objectif la création de 2 250 logements sociaux ou abordables d'ici 2027. Les projets seront majoritairement des nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

La gestion de ces ententes est assumée par l'équipe du Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui a mis en place un processus de gouvernance rigoureux de l'analyse des projets, incluant leur coût de réalisation et la vérification diligente jusqu'à leur approbation par ses instances décisionnelles permettant aux porteurs des projets de bénéficier d'une subvention du gouvernement et d'un prêt de capital patient du Fonds de solidarité FTQ.

Fait saillant

Jusqu'à 10 femmes pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettrait de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide financière est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval .

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial et institutionnel qu'industriel. Il privilégie les développements mixtes et intègre les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) à ses projets. Au 30 juin 2024, il comptait 31 projets en développement ou en construction, d'une valeur de 5,1 G$; 4 000 unités résidentielles en construction et 5 404 unités résidentielles locatives en gestion d'actif. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsftq.com/immobilier

