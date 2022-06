Entente entre le ministère de l'Éducation et les associations de cadres des centres de services scolaires et des commissions scolaires

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, se réjouissent de l'entente intervenue entre les représentants des employeurs, des associations de cadres et du ministère de l'Éducation dans le cadre des travaux de consultation pour le renouvellement des conditions de travail des cadres des centres de services scolaires et des commissions scolaires.

Les six associations concernées (Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, Association montréalaise des directions d'établissement scolaire, Association québécoise du personnel de direction des écoles, Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec, Association québécoise des cadres scolaires et Association des cadres scolaires du Grand Montréal) ont présenté l'entente de principe à leurs membres pour approbation. Ces derniers ont voté en faveur de l'adoption de l'entente.

Citations :

« Je tiens à souligner la grande collaboration démontrée tout au long des pourparlers par les représentants des parties. Leur ouverture a facilité le travail et permis d'en arriver à une entente satisfaisante. C'est une étape importante qui vient d'être franchie en cette fin d'année scolaire qui n'a pas été de tout repos pour le réseau et les directions d'établissement. Nous reconnaissons l'importance de leur rôle et nous nous assurons que leurs conditions de travail demeurent attractives. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Les cadres des centres de services scolaires et des commissions scolaires jouent un rôle primordial en veillant à créer des environnements sécuritaires et stimulants pour nos élèves. Je suis donc très heureuse de l'annonce d'aujourd'hui. Je tiens à remercier les équipes qui ont permis la conclusion de cette entente, mais également tous les membres du personnel, dans nos milieux scolaires, qui ont à cœur la réussite de nos jeunes. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Liens connexes :

