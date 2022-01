MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW/ - En réponse aux consultations avec les citoyens et les parties prenantes menées dans la dernière année, CDPQ Infra annonce aujourd'hui une solution importante pour optimiser le tracé du REM de l'Est. CDPQ Infra a, en effet, réussi à sécuriser auprès du CN une option d'achat d'un segment de l'emprise ferroviaire Souligny au cœur de Mercier-Est, ce qui évitera un passage sur l'artère commerciale de Sherbrooke Est. Cet ajustement du tracé sur plus de 4,5 km permettra de répondre à un des principaux enjeux identifiés dans le cadre des consultations publiques et fait suite aux discussions et travaux réalisés depuis le début de l'automne.

Le passage du REM de l'Est à la frontière du quartier Tétreaultville permet de rejoindre un important bassin de population plus éloigné de la ligne verte du métro, de récupérer une emprise ferroviaire existante et d'intégrer le tracé dans un corridor de transport plus large, réduisant ainsi les impacts sur ce secteur. L'entente signée le 30 décembre dernier a été conclue entre CDPQ Infra et le CN et porte sur un segment entre la rue Honoré-Beaugrand et l'avenue Georges-V (voir carte en Annexe).

L'insertion précise du REM de l'Est dans ce nouveau corridor sera détaillée après une période d'échanges avec les parties prenantes et les citoyens afin de leur présenter la nouvelle solution, répondre à leurs questions et discuter de leur vision concernant cette portion du tracé.

La prise en charge de cette emprise ferroviaire au cœur de Mercier-Est porte à près de 50 % la portion du tracé du REM de l'Est qui se situe sur des emprises privées existantes ou souterraines.

« Le REM de l'Est est un projet de transport collectif important pour le développement de l'Est de la métropole. Nous évaluons continuellement toutes les options pour en faire un projet adopté par les communautés desservies, tout en maintenant sa viabilité technique et financière. Cette nouvelle solution répond aux inquiétudes soulevées et présente aussi une occasion de mieux desservir les résidents de Tétreaultville, qui n'ont pas présentement accès à une offre suffisante en transport en commun. Nous allons organiser rapidement des rencontres avec la population et les parties prenantes afin d'engager le dialogue sur cette nouvelle solution. »

- Christian Ducharme, vice-président, Ingénierie, CDPQ Infra

Proposer des solutions

Alors que 2021 a été une année d'écoute, de consultation et d'analyse pour l'équipe de projet, trois points d'amélioration importants ont été identifiés dans le projet de référence du REM de l'Est :

1) Le passage en structures aériennes au centre-ville de Montréal

2) Le passage à proximité du parc Morgan

3) Le passage sur l'artère commerciale de Sherbrooke-Est

Chacun de ces enjeux a été considéré avec soin, à travers la consultation et l'analyse rigoureuse des options possibles. L'annonce d'aujourd'hui constitue une solution concrète proposée pour éviter le passage sur Sherbrooke-Est dans le secteur de Tétreaultville.

Une démarche similaire est aussi en cours pour proposer des solutions pour le tracé à la hauteur du parc Morgan. En ce qui a trait au centre-ville de Montréal, une première partie de la solution a été identifiée à l'automne, avec l'enfouissement d'une portion du tracé. Suivant la réception du rapport du Comité d'experts indépendants, la présentation de la vision architecturale et d'intégration urbaine permettra également de détailler publiquement la bonification du projet réalisée par les architectes en coopération avec les experts. La proposition architecturale fera, par la suite, l'objet d'une nouvelle phase d'échanges avec la population et les parties prenantes. La qualité de la proposition, tant au niveau architectural qu'urbanistique, contribuera également à répondre aux préoccupations soulevées.

Des optimisations en continu

Rappelons que depuis le lancement du projet du REM de l'Est en décembre 2020, CDPQ Infra a multiplié les occasions pour consulter la population et répondre à leurs questions sur le projet. Près de 32 000 personnes ont participé à ces consultations. Les préoccupations des gens ont été analysées par les équipes de CDPQ Infra et ont mené à des modifications au projet. Cette démarche se poursuivra dans les prochains mois. À titre de rappel, d'importantes optimisations au projet avaient aussi été annoncées au cours de 2021, notamment :

L'ajout d'une section souterraine à Montréal-Nord (3 mai 2021)

L'ajout d'une section en tunnel au centre-ville, incluant le développement d'une arrière-gare souterraine (2 septembre 2021)

Le projet du REM de l'Est demeure toujours en phase de planification détaillée et plusieurs grandes étapes restent à réaliser, notamment l'ensemble du processus d'information et de consultation avec le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Rappelons qu'à terme, le REM de l'Est vise à assurer plus de 130 000 déplacements par jour et devenir une alternative crédible à l'auto-solo dans l'Est de Montréal. Il desservira des pôles économiques d'importance, désenclavera des quartiers et contribuera à l'essor de l'Est de Montréal.

L'équipe de CDPQ Infra reste à l'écoute des questions, des préoccupations et des commentaires des citoyens et des citoyennes, et peut être rejointe soit par courriel au [email protected] ou par téléphone au 514 847-2833. Pour suivre le projet sur Twitter : @CDPQInfra

