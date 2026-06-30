Une nouvelle station de terrain dédiée à la recherche et à la surveillance, d'un coût de 10,7 millions de dollars, ouvre ses portes dans le parc national Wood Buffalo

FORT CHIPEWYAN, AB, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la cheffe par intérim Teri Villebrun de Athabasca Chipewyan First Nation, la présidente Ruby Ladouceur de Fort Chipewyan Métis Nation, la cheffe Melody Lepine de Mikisew Cree First Nation, Lori Cyprien, présidente du conseil d'administration du Nipîy Tu Research & Knowledge Centre, ainsi que Jewel Cunningham, vice-présidente principale des opérations à Parcs Canada, ont célébré la finition de la station de terrain du parc national Wood Buffalo dans le delta Paix-Athabasca.

Cabines du la station de terrain reliées par un trottoir de bois, offrant des installations d’hébergement confortables et accessibles toute l’année pour les scientifiques, les détenteurs de savoirs, les jeunes et les Aînés visitant les installations. Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Le gouvernement du Canada s'engage à établir et à entretenir des relations solides avec les communautés autochtones, ainsi qu'à protéger le patrimoine naturel et culturel du Canada grâce à la mise en place de programmes de recherche et de surveillance qui associent le savoir autochtone et la science occidentale afin d'évaluer et de suivre l'état de santé des principaux écosystèmes.

Située à 10 km de Fort Chipewyan, en Alberta, dans le delta Paix-Athabasca, cette station de terrain a été conçue en collaboration avec Athabasca Chipewyan First Nation, Fort Chipewyan Métis Nation et Mikisew Cree First Nation.

La station de terrain soutiendra des initiatives de surveillance communautaires, telles que les camps de rat musqué et les camps de pêche, des programmes menés sur le terrain dans le cadre desquels des membres de la communauté, des chercheurs et des détenteurs de savoir observent les conditions environnementales à travers des pratiques traditionnelles, alliant ainsi le savoir autochtone et la science occidentale afin de renforcer la surveillance et la gestion responsable du delta. Elle servira également de lieu de rencontre destiné à favoriser les liens entre les chercheurs, les jeunes, les aînés et l'ensemble de la communauté.

L'inauguration de la station de terrain du parc national Wood Buffalo marque une étape décisive dans la mise en œuvre du Plan d'action du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, et répond directement aux engagements pris en vue de renforcer la coordination de la recherche, de la surveillance et de la gestion communautaire dans le delta Paix-Athabasca.

Dans le cadre de sa stratégie « Une force de la nature », d'un montant de 3,8 milliards de dollars, annoncée le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada investit 90 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la restauration des écosystèmes et le rétablissement des populations de bisons des bois le long de la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Cet investissement, réalisé en partenariat avec les communautés autochtones et les administrations territoriales, contribuera également à faire avancer la mise en œuvre du Plan d'action du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Citations

« Voilà à quoi ressemble la souveraineté. Des Nations autochtones qui investissent en elles-mêmes pour protéger notre environnement, notre culture et notre chaîne alimentaire. C'est à nous qu'il revient de tenir tête aux forces d'un développement incontrôlé. Voilà à quoi cela ressemble. »

Cheffe par intérim Teri Villebrun, Athabasca Chipewyan First Nation

« Mikisew Cree First Nation est fière de se joindre à Parcs Canada pour célébrer l'ouverture du poste de recherche sur nos terres traditionnelles le long de la rivière des Quatre Fourches. Cet espace réunira des Aînés, des détenteurs de savoirs, des jeunes, des utilisateurs du territoire et des scientifiques afin de partager les connaissances, renforcer les liens et approfondir notre compréhension du delta Paix-Athabasca. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO confronté à des menaces importantes pesant sur sa valeur universelle exceptionnelle en déclin, nous saluons tous les efforts visant sa conservation.

Grâce à la collaboration, au partage des connaissances et au respect mutuel, nous cherchons à mieux comprendre et à relever les défis auxquels fait face cet écosystème d'importance mondiale, tout en protégeant l'intégrité écologique et culturelle de nos terres sacrées pour les générations futures.

Cette initiative appuie également les efforts continus de la communauté avec nos voisins, Athabasca Chipewyan First Nation et Fort Chipewyan Métis Nation, reflétant un engagement commun envers l'intendance et notre collaboration pour assurer la protection de notre delta pour les années à venir. »

Cheffe Melody Lepine, Mikisew Cree First Nation

« Le delta n'est pas seulement l'endroit où nous vivons - c'est ce que nous sommes. Ces eaux et ces îles ont accueilli nos ancêtres depuis des générations; leurs traces ne sont peut-être plus visibles sur la terre ferme, mais leur mémoire demeure dans chaque chenal et chaque rivage. Cette station de terrain permet aux personnes les plus proches de ces eaux de mener désormais les efforts visant à les comprendre et à les protéger. C'est cela, la gestion responsable telle que nos aînés nous l'ont enseignée, et la collaboration telle qu'elle devrait être : les trois nations et Parcs Canada, unis sur ce territoire, construisant ensemble quelque chose qui servira à nos enfants bien après la cérémonie d'inauguration. »

Ruby Ladouceur, présidente Fort Chipewyan Métis Nation

« Grâce au financement récemment annoncé dans le cadre de la stratégie « Une force de la nature », le gouvernement fédéral réaffirme son engagement ferme envers le Plan d'action du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, notamment les efforts visant à soutenir le rétablissement des populations de bisons des bois. Les investissements dans la surveillance communautaire, la recherche et les infrastructures essentielles -- telles que la nouvelle station de terrain -- contribuent à garantir que le savoir autochtone et la science occidentale continuent de travailler main dans la main. Ces investissements soutiennent le leadership communautaire, renforcent la gestion collective et contribuent à préserver cet écosystème d'importance mondiale pour les générations futures. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le delta Paix-Athabasca est l'un des écosystèmes les plus extraordinaires du Canada, une vaste zone humide dynamique reconnue à l'échelle internationale comme un habitat essentiel pour la faune. Notre gouvernement s'engage à travailler en collaboration avec les communautés locales et les partenaires autochtones afin de veiller à la santé de ce lieu exceptionnel. Aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration de la station de terrain du parc national Wood Buffalo. Cet espace fonctionnel et moderne offre de nouvelles possibilités d'apprentissage sur le terrain et d'échange aux détenteurs de savoir autochtone, aux chercheurs, aux membres de la communauté, aux jeunes et aux aînés. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Le parc national Wood Buffalo est situé sur le territoire du Traité n° 8, les terres ancestrales des peuples cris, dénés et métis.

La station de terrain comprend un centre de traitement des données de terrain dédié au traitement des échantillons et à l'analyse préliminaire des données, ce qui permet aux détenteurs de savoir autochtone et aux chercheurs de travailler directement dans le delta. Une grande salle et une cuisine permettent d'accueillir des séances de participation collective, des activités pédagogiques et des camps culturels de plusieurs jours, pouvant accueillir jusqu'à 80 visiteurs en journée. Les installations extérieures, notamment un foyer, ainsi que les espaces communs intérieurs, favorisent les discussions de groupe et les activités pédagogiques. Le site propose également des chalets et des emplacements de camping sous tente pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes.

Le parc national Wood Buffalo est le plus grand parc national du Canada. Son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO tient en partie au rôle important qu'il joue dans la protection du plus grand troupeau de bisons des bois vivant en liberté, du dernier site de nidification naturel des grues blanches d'Amérique, une espèce menacée, et de l'un des plus grands deltas d'eau douce au monde.

La Première Nation Athabasca Chipewyan, la Nation métisse de Fort Chipewyan et la Première Nation crie Mikisew ont joué un rôle central dans la planification et le développement de la station de terrain. Aux côtés des 11 partenaires autochtones au total, ils continuent de soutenir le Plan d'action par le biais de programmes de suivi, d'accords de contribution et d'efforts constants en faveur d'une gestion coopérative.

Document Connexe

Fiche d'information - Ouverture de la station de terrain du parc national Wood Buffalo

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, (343) 292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, (855) 862-1812, [email protected]; Luke McCarroll, Agent de Relations publiques et des communications, Parc national Wood Buffalo, (867) 872-0443, [email protected]