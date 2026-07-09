Avis aux Médias - Le gouvernement fédéral fera une annonce au sujet d'un accord historique avec le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani au parc national Elk Island

PARC NATIONAL ELK ISLAND, AB, le 9 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani, feront une annonce au sujet d'un accord conclu entre Parcs Canada et le Centre Manitou Asinîy-Iniskim-Tsa Xani (MAITX).

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En voici les détails :

Date : le 13 juillet 2026 Heure: 9 h 30 (HAR) Lieu: Parc national Elk Island, Alberta

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Cassandra Paccanaro, Coordonnatrice de projet, Unité de gestion du Nord des prairies, 705 791 3043, [email protected]