Entente de principe rejetée à L'Épiphanie

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée syndicale, hier soir, 25 cols blancs et cols bleus de la Municipalité de L'Épiphanie, près de Montréal, ont rejeté à 96%, l'offre de la Municipalité.

Le 16 juin dernier, après vingt rencontres, dont six devant un conciliateur, réclamées par le syndicat, la partie patronale a fait une offre finale et globale aux syndiqué.e.s convaincue qu'elle serait acceptée. Cela a ainsi forcé le syndicat à soumettre celle-ci aux membres.

Le rejet de l'offre patronale ne surprend pas le conseiller syndical, Mario Lamontagne. Selon ce dernier, le syndicat a fait la démonstration que la Ville de L'Épiphanie n'est aucunement concurrentielle par rapport aux autres petites Municipalités du Québec quant aux salaires et à certains avantages sociaux qu'elle offre à son personnel.

« À aucun prix, la direction générale ne veut évaluer les postes paritairement. C'est la même chose pour le maintien de l'équité salariale. Pour l'instant, il n'y aura pas trop de dommage sur le plan de la rétention du personnel, mais lorsque les plus anciens quitteront pour la retraite, l'expertise interne en prendra un coup et l'attraction de nouveaux employé.e.s sera très difficile », se désole M. Lamontagne.

Outre le rattrapage salarial, les autres enjeux de cette négociation sont le nombre d'échelons salariaux et la durée de la convention collective.

« Si la Ville avait accepté une convention d'une durée de cinq ans se terminant en 2024 avec un rattrapage pour certains emplois, basé sur trois ans et incluant une disposition de l'Indice des prix à la consommation (IPC), en plus d'un taux unique pour les postes de chefs d'équipe, la recommandation aurait été différente », affirme le conseiller syndical.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

