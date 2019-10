Entente de principe pour les travailleurs de l'usine Goodyear membres du syndicat Unifor

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Hier, au terme de plus de quatre mois et demi de négociation de la convention collective, la section locale 143 du syndicat Unifor et l'employeur Goodyear ont réussi à conclure une entente de principe qui sera présentée aux membres pour approbation lors d'une assemblée au cours des prochaines semaines.

Entretemps, comme il est coutume de le faire, aucun commentaire ni information ne seront divulgués avant que les membres n'aient pu se prononcer. Les parties ont cependant exprimé avoir conclu une entente qui devrait répondre aux attentes de tout le monde.

La section locale 143 du syndicat Unifor représente environ 150 membres à l'emploi de l'usine de Valleyfield. L'établissement est un centre de mélange de caoutchouc qui sert à la fabrication de pneus.

