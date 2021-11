Entente de principe pour les RI-RTF

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats représentant 700 membres dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) affiliés au SCFP sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu une entente de principe avec les représentants ministériels.

Le contenu de cette entente sera soumis le plus tôt possible aux membres lors des assemblées générales afin que celle-ci puisse être ratifiée.

« Nous ne pouvons donner plus de détails sur l'entente en question pour le moment. Le contenu est réservé tout d'abord à nos membres », d'expliquer Alexandre Prégent, conseiller syndical du SCFP.

Nos travailleurs et travailleuses dans les RI-RTF offrent un milieu de vie complémentaire au milieu naturel ou au milieu institutionnel et agissent dans un esprit de partenariat avec les établissements publics qui assurent le suivi professionnel des usagères et usagers qui leur sont confiés. Ces ressources viennent ainsi en renfort à ces institutions qui ont le mandat de fournir des services de santé et des services sociaux de qualité à des personnes souvent vulnérables qui les requièrent.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 26 285 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

