Étude sur la sous-traitance dans le transport collectif - La CSN réagira en point de presse

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La CSN tiendra un point de presse le vendredi 13 février pour réagir à une étude de l'IRIS portant sur l'impact négatif de la sous-traitance dans le transport collectif. Cette étude intervient alors que la STM souhaite justement accroître le recours à la sous-traitance, sujet au cœur de la négociation des 2400 employé-es d'entretien.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la CSN en réaction à une étude sur la sous-traitance dans le transport collectif Quand : Vendredi 13 février 2026, à 9 h Qui :





Kevin Mc Lean, président du Secteur transport de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN

François Enault, 1er vice-président de la CSN Où : CSN, 1601 avenue de Lorimier, Montréal, H2K 4M5

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]