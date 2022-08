Entente de principe pour les croupiers et croupières du Casino de Montréal

MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - Une entente de principe a été conclue à la table de négociation ce vendredi après-midi entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la Société des casinos du Québec en vue du renouvellement de la convention collective des croupiers et croupières du Casino de Montréal.

L'entente sera présentée aux membres lors d'une assemblée générale qui sera tenue dans les prochaines semaines à une date non encore déterminée. Ils seront appelés à l'entériner par scrutin secret. D'ici là, les parties n'émettront aucun commentaire quant à son contenu.

« Les comités de négociation syndical et patronal sont satisfaits de cette entente et sont confiants qu'elle sera aussi à la satisfaction des croupiers et croupières », de déclarer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical au SCFP.

Le contrat de travail des 545 croupiers et croupières est échu depuis le 31 mars 2020. La grève générale illimitée avait été déclenchée le 21 mai 2022.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756