Entente de principe pour les cols bleus de Lévis

LÉVIS, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le syndicat des cols bleus de Lévis a conclu une entente de principe avec la Ville pour le renouvellement de la convention collective de plus de 500 membres. Cette entente est intervenue le mercredi 19 mai à l'issue d'un blitz de deux semaines qui a bouclé 17 mois de négociations. Elle sera soumise à l'approbation des cols bleus en assemblée générale au début du mois de juin.

Si elle est entérinée, la nouvelle convention collective couvrira la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, soit une durée de cinq ans.

« Les rebondissements de la pandémie ont prolongé le processus et nous ont forcés à réinventer nos méthodes. Malgré tout cela, les négociations se sont déroulées dans un climat de confiance. Nous avions des objectifs et nous les avons atteints, tout en tenant compte des besoins de la Ville de Lévis. Ce sont maintenant les cols bleus qui auront le dernier mot, mais je suis convaincu que notre comité de négociation a une très bonne entente à leur proposer », d'expliquer Gérard Poirier, président de la section locale 2334 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/