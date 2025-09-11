Entente de principe pour les cols bleus de Laval

LAVAL, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Après des années de négociations difficiles, le Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545) annonce qu'il a enfin conclu une entente de principe avec l'employeur.

« Ce ne fut pas une négociation facile, mais nous y sommes arrivés! Nous n'avons pas eu d'augmentations salariales depuis quatre ans. Ces pourparlers ont duré des années et nous avons dû recourir à des moyens de pression. Ceci est dorénavant derrière nous et maintenant, on va présenter les résultats à nos membres », d'expliquer le président du syndicat, Louis-Pierre Plourde.

Aucune autre information ne sera diffusée jusqu'à ce que les syndiqué(e)s puissent prendre connaissance de l'entente. Une assemblée générale sera organisée dans les meilleurs délais. Les parties se consacreront au cours des prochains jours à finaliser les textes de l'entente.

Rappelons que le 26 avril 2023, les cols bleus ont voté à 96 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Le SCFP 4545 représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

