Entente de principe pour le Syndicat des cols bleus de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Rouyn-Noranda et le Syndicat des cols bleus de Rouyn-Noranda (SCFP 348) ont convenu d'une entente de principe qui a été soumis au vote le 10 février 2023. Les employés ont approuvé l'entente à 81 %. Cette entente est intervenue à la suite des négociations dans le cadre du renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2021.

« Nous sommes heureux du dénouement. Les grands gagnants sont les citoyens et citoyennes de la Ville de Rouyn-Noranda. Il faut maintenir l'expertise à l'interne afin de contrôler les coûts », d'expliquer Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

Dans les prochaines semaines, les parties finaliseront les textes en vue de la signature de cette nouvelle convention collective dont la date d'échéance est le 31 décembre 2027. La nouvelle convention collective devra être entérinée par le conseil municipal.

Les modalités de l'entente seront rendues publiques lors de la signature de la convention collective.

« Cette entente est intervenue dans un contexte sans précédent de rareté de main-d'œuvre et combiné à une croissance élevée de l'inflation. Les nombreux échanges entre les parties ont permis d'identifier des sources d'insatisfactions et de convenir de solutions afin de rendre notre organisation davantage attractive pour les personnes recherchant un environnement de travail stimulant » conclue la mairesse, Diane Dallaire.

