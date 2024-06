Entente de principe acceptée par les cols blancs de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les quelque 1200 employés cols blancs, regroupant des personnes employées de bureau, des techniciennes, professionnelles et brigadières scolaires de la Ville de Longueuil, membres des Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM), ont avalisé à 84 % l'entente de principe sur laquelle ils devaient se prononcer au cours des derniers jours et qui leur avait été présentée le 18 juin dernier.

« Nous avions bon espoir que nos membres allaient accepter l'entente. Nous sommes satisfaits de l'entente et des gains que nous avons réalisés. Par respect pour le processus de négociation, nous attendrons que les élus entérinent l'entente avant d'en divulguer le contenu » a déclaré Karine Laprise, présidente des SREM.

Les cols blancs de Longueuil étaient sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2021. Le 6 novembre 2023, les cols blancs de Longueuil avaient voté à 92 % pour le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. Ils ont été en grève pendant six jours, soit deux jours les 13 et 14 mars derniers, puis quatre jours du 2 au 5 avril.

Les SREM, section locale 306 du SCFP, regroupent plus de 2000 membres exerçant plus de 350 fonctions différentes. Les syndiqués travaillent dans les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert qui sont regroupées au sein de l'agglomération de Longueuil. Ils veillent à l'application d'une douzaine de conventions collectives pour leurs membres qui sont employés de bureau, techniciens, professionnels, brigadiers scolaires et employés de piscine. L'entente dont il est question ne s'appliquera qu'aux 1200 membres travaillant à la Ville de Longueuil.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

