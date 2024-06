Entente de principe acceptée chez Autobus Voltigeurs

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce 10 juin au matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Voltigeurs-CSN ont adopté, par voie de scrutin secret à 77 %, l'entente de principe récemment intervenue avec leur employeur.

« Avec une garantie de 20 heures par semaine, notre taux horaire passera à 26,50 $ l'heure, rétroactif au 1er juillet 2023, puis à 27 $ en 2024 et enfin, à 27,50 $ en 2025. Nous toucherons également un boni de 500 $ à la signature. Relativement aux voyages spéciaux, malgré la demande de recul de l'employeur, nous avons maintenu le taux à 30 % pour les voyages sous les 300 $ et à 28 % pour ceux qui dépassent ce seuil. En tout, nous avons obtenu environ 20 % d'augmentation rétroactive et 24 % sur les trois ans de la nouvelle convention collective », déclare Jean-Guy Picard, président du syndicat.

« Ce fut une négociation vraiment difficile. Le résultat que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'une lutte ardue menée auprès d'un employeur qui ne voulait pas délier les cordons de la bourse pour bien rémunérer ses salarié-es. Je salue la résistance du syndicat qui s'est tenu debout, jusqu'à l'obtention de son règlement », ajoute Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur-du-Québec-CSN.

« Pour nous, que des chauffeuses et chauffeurs soient obligés de se battre ainsi pour obtenir la juste part de l'argent public que Sogesco a pourtant reçu, ce n'est ni logique ni responsable. Au nom de la fédération, je désire transmettre toute mon admiration et mon respect aux membres du syndicat qui ont mené cette bataille », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Voltigeurs-CSN rassemble 38 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe quelque 19 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

