Entente de principe à la Ville de Westmount

MONTRÉAL, le 7 aout 2023 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (SCFP 301) annonce une entente de principe avec la Ville de Westmount pour leur convention collective.

Aucun autre commentaire sera émis jusqu'à ce que les cols bleus de la Ville de Westmount prennent acte du contenu de l'entente et votent. Une assemblée générale est prévue ce mercredi en soirée. En attendant, les cols bleus demeurent en grève.

