Entente de principe à la Ville de Westmount

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Westmount, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), annoncent une entente de principe avec l'employeur. Les travailleurs et travailleuses sont en grève depuis le 22 juin 2023.

« Nous ne mettrons pas une fin officielle à la grève jusqu'à ce que les membres aient voté en assemblée générale pour le nouveau contrat de travail », d'affirmer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Une assemblée générale pour la ratification de cette convention collective sera organisée dans les prochains jours. Aucune autre information ne sera rendue publique d'ici là.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

