Entente de principe à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après des mois de difficiles négociations et plus de dix semaines de grève, les 36 employé(e)s de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont voté ce matin à 67 % en assemblée générale pour l'entente de principe conclue entre l'employeur et le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) qui les représente.

Ces personnes salariées affectées aux travaux de soutien à la gestion immobilière étaient sans convention collective depuis décembre 2017.

Parmi les gains obtenus, notons une hausse salariale totale de 14,4 % sur sept ans ainsi que la reconnaissance par l'employeur de la notion de secteur dans la description des postes. Dorénavant, il ne pourra plus transférer à sa guise les employé(e)s d'un endroit à l'autre.

Les primes de déplacement ont été bonifiées en tenant compte des coûts toujours en croissance de l'essence. De plus, lors des absences, la SHDM devra recourir à ses employé(e)s auxiliaires plutôt qu'à des entrepreneurs privés.

« Nous n'en serions jamais arrivés à une entente acceptable sans le travail acharné de notre équipe de négociation, le soutien des membres et l'appui de notre structure syndicale envers nos consœurs et confrères de la SHDM, lors des différentes manifestations, » a déclaré Luc Bisson, président du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal.

