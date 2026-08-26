Entente de principe à la mine Tio - Les métallos de la SL 4466 se prononceront vendredi

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le comité de négociation de la section locale 4466 des Métallos à la mine Tio et le comité patronal de Rio Tinto Fer et Titane sont arrivés hier soir à une entente de principe. Celle-ci sera présentée aux membres ce vendredi 29 août à 13h30 lors d'une assemblée générale qui se tiendra au sous-sol de l'église de Havre-Saint-Pierre.

Rappelons que la convention arrive à échéance le 31 août prochain et que la coutume veut que les travailleur.euse.s de la mine Tio cessent le travail si un nouveau contrat n'est pas déjà entré en vigueur à ce moment. Les membres s'étaient doté.e.s d'un mandat de grève à l'unanimité en juin.

Aucun détail quant au contenu de l'entente ne sera dévoilé avant que les membres ne se soient prononcé.e.s vendredi. Dans la foulée, aucune entrevue ne sera accordée d'ici là.

La section locale 4466 représente 266 membres à la mine d'ilménite de Rio Tinto Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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