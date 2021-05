Entente de principe à la GRICS

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est intervenue le 29 avril dernier entre la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et le SCFP 3005, lequel représente près de 300 membres.

Ces syndiqué.e.s étaient sans contrat de travail depuis le 14 août 2019. C'est donc après un an et neuf mois de négociation que les parties se sont entendues en vue du renouvellement de la convention collective. Les défis étaient nombreux en raison de la pandémie et du fait que les discussions se sont déroulées virtuellement.

Les modalités de l'entente demeurent confidentielles pour l'instant étant donné que celle-ci n'a pas encore été présentée aux membres ni au conseil de direction de la GRICS. Une assemblée générale virtuelle est prévue le 17 juin prochain.

Le SCFP 3005 représente principalement les agent.e.s de bureau, les techniciens et techniciennes en administration, en soutien téléphonique et en informatique, ainsi que les administrateurs et administratrices système, les analystes, les spécialistes en éducation et les développeurs.

La GRICS existe depuis 1985. Elle développe, adapte et soutient la plus vaste gamme de solutions de gestion administrative, scolaire et pédagogique faite sur mesure pour le secteur de l'éducation, notamment les centres de services scolaires.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 11 945 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802

