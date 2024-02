Entente de principe à la Ferme Saint-Zotique/Burnbrae Farms

SAINT-ZOTIQUE, QC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Les membres du Syndicat des chauffeurs de camion de la Ferme Saint-Zotique-CSN acceptent à l'unanimité une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Le nouveau contrat de travail prévoit une hausse salariale de près de 20 % en quatre ans.

Ferme St-Zotique appartient à Burnbrae Farms, la plus importante entreprise de classification d'œufs de consommation au Canada. Ses travailleurs étaient sans convention collective depuis avril 2023. « Après deux séquences de grève et un long processus de conciliation, rendue particulièrement difficile en raison de l'attitude méprisante de l'employeur, nous obtenons finalement gain de cause », se réjouit le président du syndicat, Michel Dulude.

La nouvelle convention comprend notamment l'instauration d'une prime de fin de semaine, la bonification de la banque d'heures supplémentaires, la mise en place d'une banque de congés de maladie de même que l'amélioration des clauses de libérations syndicales et de celle empêchant la sous-traitance.

De plus, les clauses de santé et sécurité du travail ont été complètement revues et bonifiées, et ce, malgré le refus initial de l'employeur de négocier sur ces points. « En 2024, c'est incroyable qu'un employeur refuse non seulement de rehausser le niveau de santé et de sécurité de ses salariés, mais qu'il refuse même d'en parler ! » s'insurge Serge Monette, vice-président de la Fédération du commerce-CSN.

Gains majeurs

Réunie en assemblée le 25 février, la trentaine de salariés a adopté à 100 % l'entente de principe. Ce résultat constitue un appui sans équivoque des travailleurs envers leurs représentants, qui ont négocié pendant près d'un an avec un employeur méprisant. Lors de l'assemblée, les membres ont d'ailleurs dénoncé à l'unanimité l'attitude déplorable de Ferme St-Zotique/Burnbrae Farms lors de cette négociation.

« Au cours des derniers mois, les chauffeurs de camion de la Ferme St-Zotique se sont mobilisés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ces travailleurs peuvent être fiers des résultats », ajoute la présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annette Herbeuval. « Avec cette convention, les chauffeurs de camion de la Ferme St-Zotique atteignent enfin les normes de l'industrie du camionnage. Toute la CSN salue leur solidarité et leur détermination », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le Syndicat des chauffeurs de camion de la Ferme Saint-Zotique-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN, qui compte plus de 27 000 membres. Il fait également partie du Conseil central de la Montérégie-CSN, qui dénombre plus de 32 000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région. Pour sa part, la CSN regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, téléphone : 514 598-2238, [email protected]