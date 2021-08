Entente de partenariat régional en tourisme - Un appui de près de 870 000 $ à des projets touristiques dans la région de Lanaudière

LAVALTRIE, QC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière, est heureux d'attribuer une aide financière de 868 722 $ pour appuyer la réalisation de 25 projets de nature touristique dans la région de Lanaudière.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol, et le président de la Table des préfets de Lanaudière, M. Normand Grenier, en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une tournée de la ministre dans la région.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière.

« La région de Lanaudière regorge de trésors et nos entrepreneurs touristiques ne manquent pas d'idées pour les mettre en valeur! Votre gouvernement est heureux de soutenir ces initiatives, qui contribueront à diversifier l'offre touristique, à rehausser notre capacité d'accueil et à générer des retombées économiques dans nos collectivités. Dans le contexte d'une relance que nous souhaitons vigoureuse, il est important de continuer à investir dans des projets créatifs, dans notre magnifique région comme ailleurs au Québec, afin d'être les premiers dans la tête et dans le cœur des touristes d'ici et d'ailleurs lorsque le tourisme international reprendra pleinement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'industrie touristique engendre des retombées économiques importantes pour la belle région de Lanaudière, en plus de contribuer à son rayonnement. Votre gouvernement est très fier du dynamisme des acteurs du milieu, qui se sont retroussé les manches pour la reprise économique et l'essor de l'activité touristique ici, chez nous. Nous sommes certains que tous ces projets stimuleront l'économie régionale et donneront envie aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de goûter et de vivre Lanaudière. Nous invitons les Québécois et les Québécoises à venir en grand nombre pour découvrir ou redécouvrir tout ce que nos communautés ont à offrir. »

Caucus des députés de la région de Lanaudière

« La passion qui anime présentement les intervenants touristiques de Lanaudière est remarquable. Dans un contexte de relance et malgré les défis de main-d'œuvre, c'est cette grande passion qui porte notre réputation d'excellence. On vient dans la région de Lanaudière pour son authenticité, la variété de son offre et la complémentarité de son territoire. Propulsée par cet élan d'amélioration continue et d'innovation, et grâce au soutien des différentes instances, Lanaudière figure comme une destination prometteuse et de moins en moins insoupçonnée! »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« Pour l'ensemble des municipalités de la région, représentées par la Table des préfets de Lanaudière, cette contribution au Fonds de développement de l'offre touristique démontre toute l'importance que nous accordons au potentiel attractif de notre territoire. Ces annonces viendront assurément propulser l'innovation, l'audace et l'excellence touristique dont nos organisations sont capables. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Festival Octenbulle de Mascouche Soutien à l'édition 2021, qui se tiendra du 20 au 22 août. 6 000 $ Corporation C'JEUNE Soutien à l'édition 2021 du festival Mon Festival de Repentigny, qui s'est tenue du 16 au 18 juillet. 6 000 $ Satori, l'expérience mieux-être Bonification de l'offre d'hébergements alternatifs par l'ajout de diverses unités (camping, chalet, dôme, micromaison) et aménagement du site et d'un espace yoga. 63 804 $ Gestion Insilva (Les Boisés de la Rivière Noire) Mise en place de trois unités d'hébergement HabitatPod. 80 000 $ Évolution Nature (Domaine vacancier de Saint-Zénon) Acquisition et aménagement intérieur et extérieur de 2 dômes géodésiques 4 saisons de 26 pieds de diamètre chacun. 58 636 $ Internationaux de tennis junior du Canada Soutien à l'édition 2021, qui se tiendra du 27 août au 4 septembre. 6 000 $ Vignoble Saint-Thomas Transformation de la salle de réception en salon de dégustation. 43 155 $ Société de développement culturel de Terrebonne Soutien au Marché de Noël de Terrebonne, qui se tiendra du 3 au 20 décembre. 6 000 $ Groupe plein air Terrebonne Mise en place d'un service de location d'équipements (vélos hybrides, kayaks simples et doubles et vélos de montagne) et définition de parcours découvertes incluant la signalisation et les outils d'orientation. 47 848 $ Ma yourte au cœur des collines Ajout de deux unités d'hébergement (yourtes) et bonification des équipements par l'ajout d'un puits et d'installations électriques et par l'aménagement d'un espace yoga et détente. 24 866 $ Lac Saint-Pierre chasse et pêche (Pourvoirie du lac Saint-Pierre) Acquisition de deux pontons, mise en place d'un système de réservation, ajout d'une station de préparation des prises et remplacement de 10 moteurs à bateau. 51 200 $ Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie Acquisition d'un bateau afin d'offrir des excursions nautiques sur le lac Taureau. 80 000 $ Les Compagnons de Louis Cyr Étude en lien avec le projet d'agrandissement de la maison Louis-Cyr. 18 810 $ Festival de Lanaudière Soutien à l'édition 2021, qui se tient du 16 juillet au 14 août. 6 000 $ Club de golf de Rawdon Optimisation du site et bonification de l'offre de service touristique par l'aménagement et le développement du bord du lac Rawdon ainsi que son accès par l'hôtel. 61 022 $ 45 Degrés Nord Mise en place de 5 unités d'hébergement (4 conteneurs et 1 dôme). 64 000 $ Au bord du lac Sec Construction d'une salle multifonctionnelle au bord du lac Grenier. 35 626 $ Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie Implantation d'une salle de spectacle dans l'église Saint-Antoine, afin d'y relocaliser le Café culturel de la Chasse-galerie. 50 000 $ Corporation événementielle Créative Soutien à l'édition 2021 du Festival CHAPO, qui se tiendra du 10 au 19 septembre. 6 000 $ Le Marché de Noël de L'Assomption Soutien à l'édition 2021, qui se tiendra du 27 novembre au 23 décembre 6 000 $ Ski de fond Chez Ti-Jean/ L'Érablière d'autrefois Expansion et diversification de la capacité d'accueil par l'agrandissement du centre de location, l'achat d'équipements de ski de fond supplémentaires, l'aménagement de sentiers supplémentaires et l'aménagement d'un sentier de patin de 2 km. 44 252 $ Oktoberfest de Repentigny Soutien à l'édition 2021, qui se tiendra du 10 au 12 septembre. 15 000 $ Production d'événements KIDZ Soutien à l'édition 2021 du festival Frisson, qui se tiendra du 21 au 24 octobre. 6 000 $ Régie intermunicipale du parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles Bonification de l'expérience des visiteurs grâce à des parcours immersifs par l'entremise d'une application mobile. 22 503 $ Ski Montcalm Modernisation et expansion du système d'enneigement et implantation d'un centre d'entraînement en sports de glisse (ski et cross en planche à neige, descente acrobatique, grand saut). 60 000 $ Total

868 722 $

L'enveloppe EPRT 2020-2022 pour la région de Lanaudière est de 1 252 304 $. De ce montant, 400 000 $ provient de Tourisme Lanaudière et des partenaires régionaux, à savoir les municipalités régionales de comté du territoire ainsi que la Table des préfets de Lanaudière.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

