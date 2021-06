Entente de partenariat régional en tourisme - Un appui de plus de 1,2 M$ à des projets touristiques réalisés dans la région de l'Outaouais

MONTEBELLO, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 1 240 000 $ pour appuyer la réalisation de 18 projets de nature touristique dans la région de l'Outaouais. Cette aide vise à bonifier l'offre de la région et à soutenir les actifs touristiques stratégiques du centre-ville de Gatineau.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ainsi que la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Mme Julie Kinnear, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de la visite de la ministre dans la région.

La somme accordée provient des volets 3 et 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Outaouais.

Citations :

« Votre gouvernement est heureux de soutenir ces nouvelles initiatives, qui contribueront à diversifier l'offre déjà très riche et prisée de l'Outaouais. Par sa proximité avec l'Ontario, la région joue un rôle clé pour notre destination auprès des visiteurs de cette province, notre principal marché hors Québec. Dans le contexte d'une relance que nous voulons vigoureuse, ces initiatives rendront notre destination encore plus attrayante et inciteront les visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs. Je félicite nos entrepreneurs touristiques pour leur vision, et je leur souhaite le plus grand des succès. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis fier de cet appui du gouvernement du Québec, qui vient reconnaître le potentiel des entrepreneurs touristiques de l'Outaouais et les appuyer dans la réalisation d'initiatives inspirantes. L'industrie touristique engendre des retombées économiques importantes pour notre belle région, en plus de contribuer à son rayonnement et à son dynamisme économique et culturel. J'invite les Québécois à nous visiter en grand nombre cet été, dans le respect des mesures sanitaires, et à découvrir les trésors cachés de nos villes et de nos nombreux espaces naturels. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est un réel plaisir de prendre part à cette annonce, qui encourage nos entreprises à poursuivre leurs efforts en vue d'une relance touristique forte et durable. Que ce soit par ses établissements d'hébergement touristique, son offre en tourisme de nature et d'aventure ou ses circuits agrotouristiques incomparables, l'Outaouais est une région à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

« Cette contribution du gouvernement du Québec aura des effets très positifs pour Gatineau ainsi que pour toute la région de l'Outaouais. Les projets soutenus démontrent le potentiel et la créativité des acteurs de notre industrie touristique, et toute l'ambition qu'elle a pour sa région, au-delà des difficultés liées à la pandémie. Nous continuerons d'accompagner nos entrepreneurs touristiques tout au long de la relance. Grâce à des projets porteurs comme ceux-ci, nul doute que le tourisme reprendra rapidement le chemin de la croissance dans notre belle région. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Les entreprises locales ont innové pendant la pandémie : les projets financés permettront de structurer et de développer l'offre touristique en Outaouais à court et à long termes. Ces attraits vont attirer de nouveaux visiteurs en provenance du Québec et de l'Ontario. Ils engendreront des retombées économiques importantes dans le centre-ville de Gatineau ainsi que dans la région. J'invite d'ailleurs tous les Québécois à profiter de l'été pour découvrir ceux-ci et notre magnifique territoire! »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projets soutenus par l'EPRT, volet 3 - Développement touristique Aide accordée Relais plein air du parc de la Gatineau Développement d'un pôle touristique pour le ski de fond ainsi que pour le vélo d'hiver et de montagne et d'une offre de plein air urbain quatre saisons 25 000 $ Pêche sportive du réservoir Baskatong Modernisation des installations 25 000 $ Camp des Bouleaux de l'Association d'églises baptistes évangéliques au Québec Appui au développement numérique 10 000 $ Fédération du plongeon amateur du Québec Accueil et organisation d'une compétition internationale de plongeon de haut vol au Canada du 2 au 4 juillet 2021 25 000 $ Alluvia (Danielle Newman) Développement d'un refuge haut de gamme en nature et d'une expérience de prêt-à-camper de luxe (glamping) en forêt, sur une exploitation agricole 35 000 $ Auberge chalet Couleurs de France Construction de cinq minichalets de luxe 50 000 $ Pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais (PERO) Bonification de l'expérience visiteur et création de nouveaux sentiers dans la Vallée-de-la-Gatineau 20 000 $ Montebello Sport culture Développement d'un projet écotouristique de sentiers de vélo de montagne et d'hiver 50 000 $ Ferme Ostribee Développement d'un volet agrotouristique à la ferme d'autruches 50 000 $ CinqDixQuinze Soutien de l'événement Coupe des maîtres brasseurs 30 000 $ Les internationaux pyrotechniques de Gatineau Soutien aux Grands feux du Casino Lac-Leamy pour le 25e anniversaire 50 000 $ Festival de montgolfières de Gatineau Soutien à la tenue du Festival de montgolfières de Gatineau et restructuration du système de vente en ligne. 45 000 $ Corporation du parc régional du Lac-des-Trente-et-Un-Milles Bonification de l'offre : site Web, hébergement, installations et équipements 35 000 $ La base de plein air Air-Eau-Bois Diversification de l'offre d'hébergement par l'ajout de douze hébergements insolites 75 000 $ Coopérative de solidarité de plein air - Aventure Hélianthe Développement de l'Écoop Camping - offre d'hébergement, halte de repos pour les caravanes, location d'embarcations nautiques et sportives, bâtiment d'accueil 75 000 $ Total

600 000 $

Organisme Projets soutenus par l'EPRT, volet 4 - Maintien des actifs touristiques stratégiques Aide accordée Les Grands Feux du Casino Lac-Leamy Bonification de l'édition 2021 de l'événement 300 000 $ Orkestra Marketing Mise en place d'une terrasse éphémère au centre-ville de Gatineau 40 000 $ Tourisme Outaouais Mise en place d'une mesure incitative pour la prolongation des séjours à Gatineau 300 000 $ Total

640 000 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 4 de l'EPRT visent :

à assurer le maintien des actifs touristiques stratégiques des centres-villes;



à appuyer les entreprises stratégiques de l'offre touristique des centres-villes.

