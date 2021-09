Entente de partenariat régional en tourisme - Un appui de 160 000 $ pour le Rendez-vous des saveurs de Gatineau

GATINEAU, QC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 160 000 $ au Rendez-vous des saveurs de Gatineau, qui se tiendra du 21 au 24 octobre.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Mme Julie Kinnear, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La somme accordée provient du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Outaouais. Ce volet vise à assurer le maintien des actifs touristiques stratégiques des centres-villes.

Citations :

« Plus que jamais en cette période de relance, les actifs touristiques stratégiques de nos portes d'entrée jouent un rôle majeur dans l'attractivité et la notoriété de notre destination. Votre gouvernement est fier de soutenir le Rendez-vous des saveurs, un événement phare qui contribue à dynamiser le centre-ville de Gatineau en y attirant de nombreux gourmets et gourmands. Je félicite les organisateurs d'avoir orchestré cette édition, qui met de l'avant les produits locaux, les chefs et les sommeliers par l'entremise d'expériences culinaires haut de gamme! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour pour explorer les multiples attraits de l'Outaouais. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Rendez-vous des saveurs est un incontournable. Je suis heureux que les organisateurs aient réussi à mettre sur pied cet événement, qui mise sur l'offre d'exception de nos restaurateurs. Les gens d'ici et d'ailleurs y passeront d'excellents moments en famille ou entre amis, sans oublier qu'ils pourront également profiter des forfaits avec nuitées proposés par les établissements d'hébergement. Je suis ravi de cette contribution du gouvernement du Québec, qui sera bénéfique pour Gatineau ainsi que pour toute la région de l'Outaouais! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Rendez-vous des saveurs, c'est l'événement pour découvrir les grandes tables ainsi que les grands chefs et sommeliers de l'Outaouais tout en profitant de ce que Gatineau a à offrir. Participer au Rendez-vous des saveurs, c'est également une façon de soutenir les restaurants et les hôtels de la région tout en dégustant mets et boissons d'ici. La gastronomie régionale vaut vraiment le détour : nos restaurateurs se démarquent grâce à des menus uniques, qui mettent en valeur les produits locaux! Pour vivre une expérience gastronomique exclusive, les épicuriens peuvent d'ailleurs se procurer un forfait incluant une nuitée dans un hôtel et une soirée VIP, lors de laquelle une dégustation de vins internationaux sera à l'honneur. Félicitations aux organisateurs d'avoir créé une expérience culinaire qui attirera en Outaouais des visiteurs tant du Québec que de l'Ontario. Et un grand merci aux restaurants et aux hôtels participants, qui sont au cœur du Rendez-vous des saveurs! »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Le volet 4 de l'EPRT a été créé à la suite de la mise à jour économique du 18 novembre dernier. L'objectif de cette mesure est d'éviter la déstructuration de l'offre touristique emblématique dans les villes qui sont le cœur des portes d'entrée touristiques du Québec, comme Montréal, Québec et Gatineau .

. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

