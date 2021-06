Entente de partenariat régional en tourisme - Plus de 520 000 $ pour soutenir le développement touristique du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer des investissements de 523 771 $ pour soutenir la réalisation de 16 projets de nature touristique dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette aide vise à bonifier l'offre de cette région touristique afin de la rendre toujours plus dynamique.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, M. Pierre Lévesque.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Citations :

« Soutenir les entreprises touristiques de nos régions est une priorité pour votre gouvernement. Je suis particulièrement fière du Bas-Saint-Laurent, qui se démarque par l'ingéniosité de son industrie touristique et ses projets mettant en valeur le caractère distinctif de la région. Avec l'arrivée de la saison estivale, nous pouvons espérer le meilleur pour le développement de ce secteur d'activité économique. J'invite les Québécois à se lancer en grand nombre à la découverte de la région et du Québec tout entier. Nos entrepreneurs touristiques ont hâte de les accueillir! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'industrie touristique de Rivière-du-Loup-Témiscouata, comme celle du Bas-Saint-Laurent tout entier, a toujours été des plus dynamiques, et c'est une réelle fierté de voir que les projets continuent de se multiplier afin de donner à notre région une impulsion encore plus importante en vue de la pleine relance touristique. Je félicite les entrepreneurs de ma circonscription pour leur détermination et le soin qu'ils démontrent à faire rayonner notre belle région et à participer à son développement économique par le biais d'une offre touristique de grande qualité. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Ces programmes d'aide financière à l'intention des entreprises sont essentiels pour soutenir le développement et la structuration de l'offre et la relance touristique du Bas-Saint-Laurent.

Je tiens à remercier aussi les entrepreneurs et organisateurs d'événements qui investissent temps et passion dans l'amélioration et le développement de leur activité touristique. C'est grâce à eux que la région peut s'enorgueillir d'avoir une offre touristique de qualité et aussi diversifiée. Avec la saison estivale qui s'en vient, tous sont prêts à accueillir les visiteurs avec bonheur et enthousiasme. »

Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

· L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Distillerie du St-Laurent Aménagement de l'accueil des visiteurs de la nouvelle distillerie à Pointe-au-Père 100 000 $ Domaine Valga Diversification des activités par la mise en place d'une cabane à sucre dans l'érablière 43 819 $ Hôtel Universel Rivière-du-Loup Restructuration complète de l'aire d'accueil 50 000 $ Site historique maritime de la Pointe-au-Père Aménagement d'un circuit extérieur unique du sous-marin Onondaga à l'aide de la réalité virtuelle 97 714 $ Société Provancher d'histoire naturelle du Canada Amélioration de l'offre d'hébergement et des équipements de l'île aux Basques 78 388 $ Association pour le développement de Saint-Marcellin Édition 2021 de l'évènement Feste Médiévale de Saint-Marcellin 5 000 $ Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles Édition 2021 du festival de contes et de récits de la francophonie Le Rendez-vous des Grandes Gueules. 10 000 $ Festi Jazz Rimouski 35e Festi Jazz international de Rimouski 10 000 $ Le Tremplin de Dégelis 21e édition du Tremplin de Dégelis 10 000 $ Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent Édition 2021 des Grandes fêtes TELUS 10 000 $ Municipalité de Rivière-Bleue Édition 2021 du Festival du Bootlegger 10 000 $ Noël chez nous à Rivière-du-Loup Édition 2021 de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup 10 000 $ Société des concerts Bic Saint-Fabien Programmation 2021 des Concerts aux Îles du Bic 10 000 $ Camping KOA Bas-Saint-Laurent Restauration de 4 chalets et l'ajout de cabines Deluxe pour 6 personnes 50 000 $ Club de ski Mont Biencourt Accompagnement afin d'explorer les potentiels de développement récréotouristique sur quatre saisons 12 500 $ Groupement forestier Grand-Portage (Pourvoirie des Trois Lacs) Aménagement de deux sites de camping tout inclus : un de type dôme et l'autre de type Glamp 16 350 $ Total

523 771 $

· Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

· Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

