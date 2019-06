Entente de partenariat régional en tourisme - ­­Plus de 50 000 $ pour soutenir la réalisation d'un projet touristique à Hérouxville

HÉROUXVILLE, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Mauricie, le gouvernement du Québec, Tourisme Mauricie et les partenaires locaux accordent une aide financière de 50 553 $ à la Corporation de développement de Hérouxville pour soutenir la réalisation d'un projet visant à bonifier l'offre d'hébergement au Domaine Tavibois en période hivernale et à offrir une nouvelle programmation d'activités culturelles, artistiques et de plein air aux visiteurs. Cette initiative représente des investissements de plus de 440 000 $ dans la région.

Cette aide financière, qui a été annoncée par la ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

« Le Domaine Tavibois est un site unique qui se distingue par son histoire et l'atmosphère apaisante qui y règne. On se doit donc de le valoriser pour maximiser son potentiel et inciter les gens à venir y passer un séjour. C'est exactement ce que cet investissement permettra, car il servira à améliorer la qualité des infrastructures. Lorsque l'on planifie nos vacances, on croit souvent que, pour être dépaysé, on doit parcourir de nombreux kilomètres et s'exiler de notre région. Mais, bien au contraire, il y a en Mauricie des endroits magnifiques qui gagnent à être connus. Le Domaine Tavibois en fait partie. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain

« La saison hivernale offre aux visiteurs la possibilité de vivre des séjours inoubliables et de découvrir les nombreux attraits touristiques du Québec sous un autre angle. Je suis convaincue que le projet de la Corporation de développement de Hérouxville suscitera l'intérêt de la clientèle d'ici et d'ailleurs qui souhaite vivre une expérience hors de l'ordinaire et profiter pleinement des joies de l'hiver au Québec. Votre gouvernement est donc très fier de soutenir la réalisation de ce projet, qui est en lien avec les priorités régionales de la Mauricie et qui constitue un plus pour le développement économique et le rayonnement de cette magnifique destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme



« Ce projet est un ajout important pour l'offre hivernale de la MRC de Mékinac, en plus d'améliorer l'hébergement déjà en place. Le Domaine Tavibois est un joyau en pleine nature, riche d'une histoire de plus de 50 ans. Y ajouter une programmation culturelle est tout indiqué pour bonifier l'offre touristique du secteur et de la Mauricie. »

Donald Desrochers, président de Tourisme Mauricie

Faits saillants :

Le projet de la Corporation de développement de Hérouxville consiste à augmenter la capacité d'accueil du Domaine Tavibois pendant la saison froide en procédant à l'isolation de quatre chalets d'été. L'initiative comprend aussi l'aménagement de la salle de réception Le Manoir afin d'offrir une programmation d'activités culturelles, artistiques et de plein air aux visiteurs de l'extérieur de la région et aux citoyens de la Mauricie.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

