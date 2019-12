Entente de partenariat régional en tourisme - Marché de Noël allemand : Près de 1,5 M$ investis dans la région touristique de Québec

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre de la région touristique de Québec, le gouvernement du Québec et l'Office du tourisme de Québec annoncent une aide financière de 200 000 $ à l'organisme Communauté allemande Québec pour soutenir la tenue et l'organisation du Marché de Noël allemand de Québec. Cette initiative porte le total des investissements à près de 1,5 million de dollars dans la région.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur de l'Office du tourisme de Québec, M. Benoît Pigeon.

La somme accordée provient du Programme de soutien à l'industrie touristique - volet Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec l'Office du tourisme de Québec.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir le Marché de Noël allemand de Québec. Depuis sa création en 2008, cet événement propose aux milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs une expérience immersive authentique, tout en célébrant et en renforçant l'héritage et le caractère européen du Vieux-Québec, qui séduit tant les touristes. Grâce à des aménagements et à une programmation d'envergure internationale, cette fête chaleureuse connaît un important succès, engendrant ainsi d'importantes retombées économiques et touristiques pour la Capitale-Nationale. Elle contribue merveilleusement bien à la notoriété et au rayonnement de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Vieux-Québec est reconnu mondialement pour la beauté saisissante de ses sites historiques, ses bâtiments en pierre et ses rues pittoresques, legs de nos ancêtres. Le Marché de Noël allemand de Québec, avec ses décors uniques et authentiques, rehausse l'émerveillement des visiteurs de toutes provenances, déjà charmés par notre région de la Capitale-Nationale et sa magie du temps des fêtes. Je suis fière que notre gouvernement encourage les initiatives qui participent au développement économique et touristique de notre territoire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes heureux de nous associer encore cette année au Marché de Noël allemand, qui donne le ton à la saison hivernale dans notre ville, qui offre une expérience féérique unique et qui contribue à faire de Québec une destination prisée pour vivre la magie des fêtes. Félicitations aux organisateurs qui en ont fait non seulement un événement incontournable auprès des citoyens, mais aussi un événement qui permet aux visiteurs de vivre une expérience immersive en goûtant aux différentes saveurs locales, en explorant nos coutumes et en démystifiant la vie nordique. »

Benoît Pigeon, président du comité de gestion de l'Entente de partenariat régional et directeur de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

Événement « d'ouverture » de la saison hivernale à Québec, le Marché de Noël allemand de Québec a pour objectif de poursuivre son développement pour attirer davantage de visiteurs et faire rayonner la région de Québec sur les marchés extérieurs. Ce village de Noël constitué de 76 kiosques authentiques en bois avec des éléments décoratifs uniques propose une programmation de spectacles et d'animations variée. Il offre aussi aux visiteurs la chance de goûter à la cuisine allemande réinventée par des chefs d'ici, et de découvrir des produits qui font la richesse du terroir québécois.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent aussi à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

