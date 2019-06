Entente de partenariat régional en tourisme - Investissements de près de 9,5 M$ pour soutenir le développement touristique de la région de la Chaudière-Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches annoncent une aide financière de 157 400 $ pour soutenir la réalisation de 13 projets touristiques totalisent des investissements de près de 9,5 millions de dollars dans la région.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, et le président du comité de gestion de l'entente de partenariat régional et directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, M. Richard Moreau.

La somme accordée provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches.

Citations :

« Votre gouvernement est très heureux de soutenir ces 13 projets de développement touristique qui permettront de générer des retombées économiques importantes pour la région de la Chaudière-Appalaches et pour tout le Québec. L'Entente de partenariat régional en tourisme permet la réalisation d'un grand nombre de projets structurants et novateurs pour les collectivités où ils seront réalisés. Ce levier financier contribue à la mise en place d'une offre touristique de qualité et qui se démarque dans la région, permettant ainsi de positionner le Québec en tant que destination unique et incontournable, partout à travers le monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La région de la Chaudière-Appalaches possède un grand potentiel touristique à exploiter. Nous avons un territoire aux paysages magnifiques, à proximité d'un fleuve majestueux etles possibilités de développement sont grandes. Les projets réalisés au fil des ans dans le cadre de cette entente ont non seulement contribué à stimuler l'économie régionale, mais ont également permis de faire rayonner la région. Je suis certaine que ces nouveaux investissements sauront inciter d'autres visionnaires à poursuivre le développement touristique dans la Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Après cinq années de croissance soutenue pour l'industrie touristique de la Chaudière-Appalaches, on peut affirmer que le potentiel de développement des entreprises touristiques de la région est au rendez-vous. Par ces aides financières, nous sommes fiers de soutenir leur développement et leur succès. »

Richard Moreau, président du comité de gestion de l'entente de partenariat régional et directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festivals et événements Organisme Secteur Projet Coût du projet Aide accordée Festivent Ville de Lévis Lévis Édition 2019 de l'événement 3 593 329 $ 10 000 $ Hit the floor Lévis Édition 2018 de l'événement 982 613 $ 10 000 $ Carrefour mondial de l'accordéon Montmagny Édition 2018 de l'événement 415 073 $ 7 500 $ Grands feux Loto-Québec Lévis Édition 2019 de l'événement 2 007 000 $ 5 000 $ Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines Les Appalaches Édition 2019 de l'événement 296 850 $ 5 000 $ Festival Country de Lotbinière Lotbinière Édition 2019 de l'événement 232 200 $ 2 500 $ Surface Lévis Édition 2019 de l'événement 245 193 $ 2 500 $ Festibière de Lévis 2019 Lévis Édition 2019 de l'événement 305 016 $ 2 500 $ Attraits, activités, équipement et études Maison natale de Louis Fréchette Lévis Aménagement de Jardins littéraires face au fleuve Saint-Laurent et longeant le Parcours des Anses 603 250 $ 30 000 $ Sento spa Lévis Aménagement d'une salle multifonctionnelle et réalisation d'une exposition historique 102 975$ 30 000 $ Miller zoo La Nouvelle-Beauce Aire de repos chauffée, élargissement des sentiers et terrasse couverte avec vue sur les grizzlis 80 223 $ 30 000 $ Village Aventuria Robert-Cliche Bâtiment touristique au sommet de la montagne 557 054 $ 12 054 $ Tourisme Chaudière-Appalaches Chaudière-Appalaches Plan de mise en valeur de la Route des Navigateurs 44 990 $ 10 346 $ Total



9 465 766 $ 157 400 $

À la somme indiquée ci-dessus s'ajoutent les aides financières annoncées récemment, dans le cadre du même programme, de 5 000 $ pour soutenir l'organisation du Tour de Beauce 2019 ainsi que de 30 000 $ pour appuyer la Société de développement économique de la région de Thetford dans son projet de création d'un Bureau de gestion des événements.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

