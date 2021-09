Entente de partenariat régional en tourisme - Investissements de près de 1,7 M$ pour le développement touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer aujourd'hui des investissements de 1 693 343 $ pour soutenir la réalisation de 43 projets de nature touristique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce ce matin, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, et de la présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Lily Gilot.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Promotion Saguenay, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ainsi que les municipalités régionales de comté de la région.

« C'est stimulant de constater la créativité des entrepreneurs de notre industrie. Je suis fière que notre gouvernement soutienne des projets aussi variés et porteurs pour le Québec. Chacun contribue à sa façon à l'enrichissement de l'offre touristique ainsi qu'à la relance du tourisme. Je tiens à remercier et à féliciter ces gens audacieux, attentifs aux besoins et aux attentes des touristes, et qui façonnent le tourisme de demain. Je leur souhaite un grand succès! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les entrepreneurs touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean savent utiliser leur talent et leur savoir-faire afin d'exploiter les richesses de notre région et ainsi la rendre attrayante pour les visiteurs. Les sommes annoncées aujourd'hui représentent un investissement important pour notre destination. Elles généreront des retombées économiques et sociales pour la communauté ainsi que pour le Québec. Je joins ma voix à celle de mes collègues, Nancy Guillemette, députée de Roberval, François Tremblay, député de Dubuc, ainsi qu'Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, afin de féliciter les promoteurs! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« L'Entente de partenariat régional en tourisme est un levier significatif pour notre région, qui suscite un engouement considérable. Nous comptons cette année plus de 40 projets structurants et novateurs. Ceux-ci permettront de consolider l'offre touristique de la destination et de nous démarquer. Merci au ministère du Tourisme ainsi qu'à nos partenaires, les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Promotion Saguenay et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, et bravo à nos entreprises! »

Lily Gilot, présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Organisme Projet Aide accordée Aventure Lac-Saint-Jean Acquisition d'un bateau de type ponton douze passagers pour augmenter la capacité d'accueil et la durée des croisières d'interprétation historique sur le lac Saint-Jean. 50 000 $ Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est Soutien à la réalisation d'une étude de faisabilité pour le développement d'un volet touristique du site Qualia, le Centre d'excellence sur les drones. 33 000 $ Festival d'humour d'Alma Soutien à l'édition 2021, qui se tenait du 2 au 5 septembre 2021. 15 000 $ Festivalma Embauche d'une firme de service-conseil en communication. 8 000 $ La Noce Saguenay Soutien à l'édition 2021 du Festival La Noce, qui s'est déroulé du 7 au 10 juillet 2021. 15 000 $ OrganisAction Acquisition d'un zodiac de 48 passagers afin de poursuivre le développement du produit d'observation des mammifères marins dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. 75 000 $ Pourvoirie Québec Nature Augmentation de la capacité d'accueil et amélioration du confort des clients grâce à la conversion de deux camps en chalet quatre saisons, à l'agrandissement de l'auberge (ajout de deux places supplémentaires) et à la construction d'un chalet d'accueil. 30 000 $ Service Tax-Îles AD Acquisition de deux bateaux de type zodiac pour développer un service de navettage des clientèles touristiques dans le secteur du parc national de la Pointe-Taillon. 70 000 $ Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Réalisation d'une étude de faisabilité pour le développement de la Colonie Richelieu, un site récréotouristique situé au bord du lac Saint-Jean. 27 300 $ Corporation du Moulin des pionniers de La Doré Construction d'un bâtiment d'accueil et de services servant de réception pour le développement de l'hébergement et de l'offre d'activités quatre saisons. 51 525 $ Diffusion Saguenay Création du spectacle extérieur Les fabuleuses histoires de l'esprit du fjord. 75 000 $ Équinox Aventure Acquisition d'un parc de vélos électriques et d'équipements nautiques offerts en location et rénovation du bâtiment d'accueil. 53 600 $ Festival international des rythmes du monde de Saguenay Acquisition d'une scène en vue du déménagement de l'événement ainsi que de l'augmentation de la capacité d'accueil et de l'espace disponible pour assurer la distanciation sociale entre les visiteurs. 33 800 $ Municipalité de Saint-Fulgence Mise en valeur et intégration de quatre écosystèmes pour former un parc ornithologique : réaménagement des sentiers et de la volière, construction d'un belvédère, aménagement d'une exposition permanente intérieure ainsi qu'ajout d'infrastructures d'accueil et de panneaux de signalisation. 25 000 $ Otis Nature Aménagement d'un complexe d'hébergement et d'activités à accessibilité universelle composé d'un chalet, de bateaux-maisons, de maisons flottantes, d'hébergement en nature et d'équipement de loisirs adapté. 75 000 $ Parc Octopus Développement, à Desbiens, d'un parc aquatique composé de structures gonflables géantes. 75 000 $ Coop de solidarité du Cap-Jaseux Amélioration des infrastructures d'accueil, intégration d'une offre d'activités quatre saisons et ajout d'unités d'hébergement quatre saisons ainsi que d'un pavillon de services. 75 000 $ Fondation Jardin Scullion Ajout et amélioration des infrastructures de services au stationnement pour les groupes, aménagement d'une aire de repos couverte et ajout d'une aire de repos au jardin des conifères. 27 600 $ Gestion Nivaga - Pourvoirie Homamo Construction de deux camps quatre saisons, d'un camp satellite et d'un camp prospecteur et modifications aux installations énergétiques de la pourvoirie. 26 600 $ Le Chevrier du Nord Aménagement du nouveau parcours d'interprétation intérieur et extérieur de l'Économusée de la Chevrière/créatrice en agrovestimentaire, auparavant connu sous le nom Économusée de la lainerie. 75 000 $ Musée du fjord Implantation d'un système de billetterie sur place et en ligne. 15 600 $ Musée Louis-Hémon Création d'un concept d'interprétation immersif de mise en valeur du site de tournage de l'adaptation cinématographique de Maria Chapdelaine. 75 000 $ Aventure Rose-des-Vents Acquisition de deux yourtes, hivernation d'une yourte existante, installation d'un sauna et bonification des espaces de détente de l'auberge. 31 200 $ Chalets et spa lac Saint-Jean Construction d'un pavillon d'accueil incluant réception et services d'orientation des visiteurs, salles de réunions d'affaires, bureaux et espaces de cotravail, vestiaires pour les spas, salles de soins de santé, buanderie commerciale et centre de location de motoneige. 75 000 $ Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie Implantation d'un système de parcours interactif et de diffusion d'informations touristiques. 17 130 $ Domaine L'Or-Piste Acquisition d'équipements de plein air et de sécurité. 42 825 $ Ermitage Saint-Antoine et Fondation hôtel de la Grotte Développement d'une expérience numérique pour rendre le séjour ludique, dynamique et interactif pour les familles. 20 000 $ Les Chalets baie Cascouia Agrandissement d'un des chalets afin d'accueillir les groupes de 12 à 24 motoneigistes dans la salle à manger de l'unité. 42 825 $ Les douceurs de Mulâne Conception et mise en place d'un espace d'accueil et d'interprétation pour mettre en valeur l'utilisation du lait d'ânesse dans la fabrication de produits cosmétiques. Mise en valeur d'une asinerie grâce à l'ajout d'un volet agrotouristique. 41 970 $ Municipalité de Lamarche Première phase d'un projet de mise à niveau du camping. 15 000 $ Musée du fjord Implantation d'une activité hybride alliant rallye extérieur et jeu d'évasion typique et mettant en valeur le mobilier urbain et l'histoire des lieux. 20 000 $ Pêche blanche du fjord Construction de six nouvelles cabanes de pêche de même qu'acquisition d'équipements spécialisés et d'une remorque destinée au déplacement des cabanes de pêche. 39 000 $ SACERF des Passes Acquisition et installation de cinq unités d'hébergement touristique de type « pod » sur le territoire de la zec des Passes. 42 825 $ L'éternel Spa Développement d'un concept d'hébergement de dômes pour deux à quatre personnes. 75 000 $ Pourvoirie Damville Aménagement de trois nouvelles unités d'hébergement et d'un espace de bain norvégien. 45 000 $ Société récréotouristique de Desbiens Développement d'une animation virtuelle en réalité augmentée (avatar) afin d'accompagner les touristes lors de leur visite de la région. 20 000 $ Tidan Implantation d'une technologie permettant au client de faire son enregistrement en ligne à l'hôtel La Saguenéenne. 7 138 $ Touverre Implantation d'une expérience numérique et aménagement d'un jardin et d'un parcours géologiques qui permettront la tenue d'activités de création dans le nouvel économusée de la taille de la pierre fine, qui sera aménagé dans le presbytère Saint-Alexis. 54 258 Association du tourisme religieux et spirituel du Québec Embauche d'un chargé de projet principal pour assurer la coordination et la mise en œuvre du plan d'action visant la structuration de l'offre de tourisme religieux et spirituel de la région et de certaines autres régions du Québec. 14 275 $ Aventuraid Adaptation de plusieurs unités d'hébergement pour conformité aux normes sanitaires et augmentation de la capacité d'hébergement en vue de maintenir l'achalandage au maximum. 24 300 $ Caravane Films productions Mise en place d'un système de billetterie et de réservation de places adapté à la nouvelle formule du Festival REGARD. 10 022 $ Coopérative Voile Mercator Achat d'un voilier habitable et bien équipé de 36 pieds permettant des séjours découverte à la voile. 28 550 $ Corporation du parc régional de Val-Jalbert Développement d'un guide numérique multilingue permettant de visiter le village et d'interpréter son histoire sans interaction humaine. 20 000 $ Total

1 693 343 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique locale.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

