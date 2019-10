Entente de partenariat régional en tourisme - Attribution d'une aide financière de 135 000 $ pour soutenir le développement de la station Empire 47

LAC-BEAUPORT, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et l'Office du tourisme de Québec sont heureux d'attribuer une aide financière de 135 000 $ à la station Empire 47 pour l'appuyer dans la réalisation de son projet, soit le développement de sentiers de vélo de montagne et l'amélioration de leur qualité. Cette initiative totalise des investissements de 955 000 $ dans la région.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, accompagnée du député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, a profité de son passage au déjeuner-conférence du Regroupement du lac aujourd'hui pour en faire l'annonce.

La somme accordée provient du volet Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) de la région de Québec du Programme de soutien à l'industrie touristique (PSIT).

« Votre gouvernement a l'ambition de faire du Québec une destination reconnue partout dans le monde pour ses grands espaces et son offre diversifiée alliant nature, aventure et culture. Cette initiative de la station Empire 47 répond tout à fait à cet objectif. Ce projet contribuera à renforcer le pôle récréotouristique quatre saisons de cette magnifique région, ce qui aura pour effet d'attirer davantage de visiteurs et de générer d'importantes retombées économiques, en plus de faire rayonner le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis du soutien accordé par notre gouvernement à l'organisme Empire 47, qui met tout en œuvre pour offrir à sa clientèle des expériences uniques et de calibre mondial au cœur de l'un des plus beaux sites de la région de Québec et de la ville de Lac-Delage, qui fête cette année ses soixante ans. Ce nouveau projet contribuera assurément au dynamisme de notre économie locale et régionale et, par le fait même, de celle du Québec tout entier. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

« L'Office du tourisme de Québec est heureux de s'associer à ce nouveau projet d'Empire 47 qui offre une expérience immersive aux usagers en combinant sport et culture, et qui procure à notre destination une signature unique dans le circuit provincial. Ce projet renforce le fait que choisir la région de Québec comme destination de vélo de montagne, c'est opter pour un vaste réseau de sentiers de qualité, et ce, à proximité d'une ville effervescente et animée. »

Benoît Pigeon, directeur de l'Office du tourisme de Québec

Faits saillants :

Le projet consiste à créer des pistes étroites ( singletracks ), un nouveau programme d'activités pour la jeunesse et la famille ainsi qu'un sentier signature culturel appelé La Huron, qui permettra de découvrir la culture huronne-wendat.

), un nouveau programme d'activités pour la jeunesse et la famille ainsi qu'un sentier signature culturel appelé La Huron, qui permettra de découvrir la culture huronne-wendat. En plus d'accroître l'achalandage de la station Empire 47 pendant la saison estivale, cette initiative favorisera la structuration d'une offre de séjour multiactivité et proposera une expérience enrichie aux amateurs de plein air.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme avec celles des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

