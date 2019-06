Entente de partenariat régional en tourisme - ­­Aide financière de près de 25 000 $ pour soutenir la réalisation d'un projet touristique au Village du bûcheron

GRANDES-PILES, QC, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Mauricie, le gouvernement du Québec, Tourisme Mauricie et les partenaires locaux accordent une aide financière de 24 400 $ au Village du bûcheron pour soutenir la réalisation d'un projet visant notamment l'amélioration de ses installations et la bonification du parcours de visite. Cette initiative représente des investissements de 65 000 $ dans la région.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

Citations :

« Ce projet du Village du bûcheron est une excellente nouvelle pour l'économie de la région. La bonification des installations et de la programmation permettra d'accueillir et de divertir la clientèle de la meilleure façon qui soit, afin d'offrir aux visiteurs une expérience unique et inoubliable. C'est la recette parfaite pour attirer une clientèle toujours plus nombreuse, contribuant ainsi à générer davantage de retombées économiques pour la Mauricie et pour tout le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« J'accueille cette nouvelle d'aide financière avec joie. Depuis plus de 40 ans, ce musée historique s'est forgé une réputation enviable et attire, chaque année, des visiteurs de toutes provenances. Ce site est non seulement un attrait incontournable qui dynamise l'économie de la région de la Mauricie, mais il représente également l'essence même de tout le développement industriel du Québec : l'exploitation forestière. En tant qu'adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, je suis évidemment très fière de cet attrait touristique. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« C'est une nouvelle qui nous réjouit beaucoup! Monsieur Baptiste Prud'homme et son équipe ont démontré dans les dernières années une créativité et une capacité à poursuivre la mission du Village du bûcheron de façon magistrale et authentique. Ce site étant ancré dans la longue histoire de la drave et des bûcherons en Mauricie, les visiteurs provenant d'un peu partout sur le globe découvrent une partie de notre ADN qui est mise en valeur à travers les visites guidées du Village du bûcheron. C'est donc avec joie que nous pouvons accueillir les bonifications à venir dans la programmation et les installations. »

Donald Desrochers, président de Tourisme Mauricie

Faits saillants :

Depuis sa création en 1978, le Village du bûcheron occupe une place importante auprès de la clientèle internationale. La nature authentique du site et les histoires des bûcherons font de cet attrait un divertissement familial à Grandes-Piles , village tout en couleur situé aux abords de la rivière Saint-Maurice . Le Village du bûcheron offre aux touristes des histoires de coureurs des bois, d'Autochtones, de trappeurs et de bûcherons. Les installations recèlent de nombreux artéfacts témoins du passé.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

